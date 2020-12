Chrissy Teigen partage ses vibrations positives avec ses followers.

Le mardi 29 décembre, l’auteure du livre de cuisine – qui est actuellement en vacances avec sa famille à St. Barth – s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une jolie vidéo d’elle dansant dans un maillot tie-dye.

Un fan a commenté: « J’ai besoin de la drogue que vous prenez !! » auquel l’ancien modèle a répondu, « 4 semaines sobres » avec des émojis de cœur et des émojis de mains de prière. Les fans ont félicité sa force et ont également sympathisé avec elle.

« Je suis devenu sobre aussi !! » a écrit un fan. « Magnifique !!! J’adore ça !!! » Un autre a ajouté, « incroyable! 15 ans de sobriété ici. Continuez beau! Un jour à la fois. »

La mère de deux enfants a parlé franchement de ses problèmes d’alcool dans le passé. Lors d’un entretien en 2017 avec Cosmopolite, Chrissy a partagé qu’à l’époque elle était, « à bout portant, juste trop bu. »

«Je me suis habitué à la coiffure et au maquillage et à prendre un verre de vin», a avoué le Bataille Lip-Sync co-hôte. «Ensuite, ce verre de vin me ferait passer pour en avoir un avant la remise des prix. Et puis un tas lors de la remise des prix.