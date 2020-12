Le hamster de la famille Teigen-Legend est parti, mais sûrement pas oublié.

Le mardi 8 décembre Chrissy Teigen a révélé que le rongeur est décédé, nonchalamment tweeter, « oh. beurre d’arachide le hamster est mort. »

Pour le moment, on ne sait pas comment la vie de l’animal a pris une fin malheureuse. Mais Chrissy a dit: « Ça fait mal comme si c’était arrivé aujourd’hui, mais c’est arrivé uhhhh pas aujourd’hui, je ne sais pas que j’oublie lmao. »

Et bien que le hamster était un animal de compagnie bien-aimé pour elle et son mari John legendles enfants de Luna, 4 ans, et Miles Stephens, 2, ils ont déjà accueilli un nouveau hamster dans leur vie. Son nom? Beurre d’arachide. le Les envies L’auteur du livre de cuisine a révélé le nouvel ajout à la famille en partageant une vidéo du bas de Noël au beurre d’arachide 2.0. Comme le reste de la famille, il est livré avec une étiquette de nom personnalisée qui lit, « New P. Butter ».

Concernant les questions sur le stockage et le délai d’exécution rapide de sa création, Chrissy clarifié que le beurre d’arachide OG « est mort il y a quelques semaines », avant d’ajouter, « mais j’aurais certainement pu prévoir de l’avoir. Je veux dire, c’est un hamster. »