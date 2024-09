Chrissy Teigen répond aux haters en ligne

Chrissy Teigen a réagi aux « commentaires méchants » sur sa plateforme de médias sociaux sans être dérangée par les haters.

Dans une vidéo publiée sur son Instagram, la mère de quatre enfants a lu une sélection de commentaires Instagram sur elle-même tandis qu’elle impliquait sa fille de 8 ans, Luna.

Dans le premier clip, Teigen descendait un escalier en bois avec un air sérieux et disait à la caméra d’un ton désapprobateur : « Quel genre de mère s’habille comme ça ? »

De plus, cela a été suivi par un clip de la Envies L’auteur du livre de cuisine arrive en voiture avec Luna et s’arrête brusquement.

À ce propos, la star a déclaré : « Vous ne devriez pas faire de tyrolienne là-bas… Mon oncle est mort là-bas. Ouais, il est mort ! »

De plus, la star a fait de la tyrolienne avec Luna lors de vacances en famille au Mexique plus tôt cette année.

De plus, Teigen a déclaré, faisant apparemment référence au look sans pantalon qu’elle portait à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris de 2024, à laquelle elle a assisté avec son mari musicien John Legend, sa fille Luna et son fils Miles : « Qu’est-ce que tu portes ? Une couche tricotée ? Pauvre John d’avoir à s’occuper de toi »,

Il convient de mentionner que Teigen avait déjà répondu aux trolls qui critiquaient sa tenue, composée d’un shorty vert olive et d’un pull torsadé assorti de Chloé.

En réponse à un utilisateur d’Instagram qui disait que son look était « la pire tenue pour ce genre d’événement », Teigen l’a tagué et a répondu : « Merci d’avoir partagé ! »