Chrissy Teigen répond aux haineux l’accusant d’avoir fait du travail – Hollywood Life

Crédit d’image : Casey Flanigan/imageSPACE/Shutterstock

Chrissy Teigen ne s’est pas retenue, répondant aux critiques qui pensaient qu’elle avait travaillé sur une nouvelle photo Instagram le dimanche 7 août. Envie : tous ensemble l’auteur, 36 ans, a épinglé deux commentaires disant qu’ils ne la reconnaissaient pas sur l’adorable photo de famille avec elle et son fils de quatre ans Milles partageant un doux moment mère et fils, alors qu’ils partaient pour une promenade en bateau.

Dans un commentaire, Chrissy a répondu à un fan qui a écrit : « Ne la reconnaissez même pas », et elle a tagué une autre personne qui semblait avoir supprimé son commentaire. “J’ai ces dents depuis environ 10 ans”, a écrit Chrissy. Un autre commentaire épinglé a partagé un sentiment similaire. « Tu es belle, pourquoi tu continues à changer de visage ? Je ne t’ai pas reconnu sur cette photo”, a écrit le fan. Dans un autre commentaire, Chrissy a semblé très surprise par toutes les personnes disant qu’elle avait l’air différente. “Vous êtes quelque chose”, a-t-elle écrit.

Mis à part quelques commentaires moins que favorables, Chrissy avait l’air de s’amuser sur un bateau avec son fils. Elle et Miles avaient de grands sourires sur le visage alors qu’ils posaient ensemble pour la photo. “Suivre celui-ci d’une manière ou d’une autre”, a-t-elle écrit dans la légende.

La promenade en bateau n’est pas le seul moment doux que Miles et Chrissy ont partagé récemment. Le mannequin a récemment partagé une série de photos que son petit garçon a prises d’elle posant avec sa mère Vilailuck Teigen60 ans et sa fille Luna, 6.

Non seulement Chrissy aime créer des liens avec Miles, mais sa famille est sur le point de s’agrandir. Elle a annoncé qu’elle était enceinte d’elle et de son mari John Legend’s troisième enfant. Elle a fait l’annonce le 3 août. La bonne nouvelle du couple survient environ deux ans après que le mannequin a subi une fausse couche déchirante. Chrissy a expliqué qu’elle était encore nerveuse des années après avoir perdu son bébé. “Je ne pense pas que je sortirai un jour d’un rendez-vous avec plus d’excitation que de nervosité, mais jusqu’à présent, tout est parfait et magnifique et je me sens pleine d’espoir et incroyable”, a-t-elle écrit dans une légende Instagram.