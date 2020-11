Chrissy Teigen réfléchit sur «l’épuisement» 2 mois après la perte de grossesse

Chrissy Teigen réfléchit à ce qu’elle décrit comme une «brutale, épuisante, triste» deux mois après la perte de son fils, Jack.

Le lendemain de Thanksgiving le Les envies l’auteur du livre de cuisine a pris à Instagram pour donner à ses followers une mise à jour sur sa santé physique et mentale. Elle a écrit: “Quand je serai vieille et grise, je regarderai les deux derniers mois comme des chiennes brutales, épuisantes, tristes, physiquement difficiles et mentalement douloureuses de quelques mois. Mais je refuse de trouver de l’humour les coupes de rage et les tenues. “

“Je vois déjà les feuilles comme orange au lieu de gris, j’ai réalisé que le ciel est en effet bleu et non noir et les klaxons de corne lors de mes promenades matinales forcées ne me mettent à genoux que la moitié du temps”, at-elle poursuivi. «Je peux monter mes escaliers en m’arrêtant seulement une ou deux fois au lieu de tous les autres, et je peux sortir de la baignoire toute seule tant que j’ai la promesse que John va me sécher.

Elle a conclu, “de toute façon le point est, putain, je pense que ça se passe.”