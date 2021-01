Chrissy Teigen a reçu un hommage racé à son mari John Legend.

La mannequin américaine, 35 ans, a fait tatouer le dernier titre de la chanson de son mari chanteur Ooh La dans le dos avec une typographie élégante.

Ooooh laaa a été gravée dans son dos vers le bas vers sa taille élancée.

Dans une vidéo sexy, la mère de deux enfants a dévoilé son dernier encrage avec fierté alors qu’elle était rejointe par son mari pour se faire tatouer par Winter Stone.

Chrissy a posé sans son haut pour montrer son tatouage au dos dans toute sa splendeur.

John fit une remarque racée en révélant qu’il avait d’abord joué la chanson à sa femme Chrissy dans la chambre.







Il a dit à sa femme: « Nous avons dû faire un essai pour nous assurer que cela fonctionnait … Cela fonctionnait. Nous avons répété la première fois. C’était un bon déclencheur de conversation. »

Chrissy a été une muse et une inspiration pour de nombreuses chansons puissantes de John sur l’amour, y compris All of Me.

Les paroles de sa dernière chanson incluent: « C’est ooh-laa / C’est la seule musique que je veux entendre / Est, » ‘Ooh-laa’ / Soyez un peu plus fort, criez-le dans mon oreille, ouais / Tournez-le, laissez-le rebondir / De haut en bas, pensez que nous avons trouvé quelque chose / Frappez-le, retournez-le, frottez-le vers le bas / Au son de, ‘Ooh-laa’ / ‘Ooh-laa, ooh-laa.’ «







Naturellement, la mannequin était ravie de partager le tatouage intime avec sa légion de fans sur Instagram.

Elle a écrit: « Oooooh la shoowap shoowap. »

Le tatoueur Winter Stone a jailli sur l’encrage sexy de Chrissy qui commémorait la nouvelle chanson de John.







Il a écrit: «Quelle bénédiction d’honorer Chrissy avec ce tatouage ooh laa le long de sa colonne vertébrale!

« John a écrit cette chanson sexy pour elle si naturellement qu’elle devrait la faire tatouer sur elle, non? !!! »

Chrissy a déjà un catalogue impressionnant de tatouages.







Le couple de pouvoir du showbiz a même des tatouages ​​assortis de leurs enfants et de leurs propres noms tatoués l’un sur l’autre – «John – Luna – Miles» et «Chrissy – Luna – Miles».

Chrissy a également les dates de naissance de son mari et de ses enfants sur son corps.

Les tourtereaux ne cessent de se renforcer depuis leur mariage en 2013.