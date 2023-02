Chrissy Teigen réagit à Trump essayant de faire supprimer son tweet Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : AbacaPress / Michael Brochstein/ZUMA Press Wire / SplashNews.com

Chrissy Teigen était très amusée lorsque le Congrès a révélé que la Maison Blanche avait tenté de faire supprimer un de ses tweets de 2019, car elle avait insulté le président de l’époque Donald Trump. Ancien expert principal de l’équipe de politique de sécurité de Twitter aux États-Unis Anika Collier Navaroli a révélé que la Maison Blanche avait tendu la main lors de l’audience du comité de surveillance de la Chambre le mercredi 8 février. Chrissy tweeté son incrédulité. “Je… Oh mon dieu”, a-t-elle écrit avec une vidéo de l’un de ses tweets avec de nombreux jurons.

Putain de merde ! D’anciens employés de Twitter viennent de révéler que l’administration Trump a demandé à Twitter de supprimer un tweet de Chrissy Teigen qualifiant Trump de PAB parce que c’était méchant. Cette audience se retourne massivement contre les républicains ! (H/t @Acyn) pic.twitter.com/O2GQpgbWgl — MeidasTouch (@MeidasTouch) 8 février 2023

Le comité de surveillance de la Chambre tenait une audience pour examiner la manière dont Twitter traitait le Chasseur Biden histoire d’ordinateur portable, et les membres du comité ont demandé comment Twitter traitait les demandes d’autres politiciens lorsqu’on leur demandait de supprimer des tweets, c’est ainsi que le tweet de Chrissy est apparu. Elle était clairement très amusée par tout l’échange, répondant à une vidéo demandant des éclaircissements sur le tweet et partageant une vidéo où l’exécutif citait la déclaration “désobligeante” qu’elle avait faite. “Je pleure. Je ne peux pas continuer », elle tweeté.

représentant Gérald Connolly (D-VA) a cité l’un des tweets de l’ancien président et a demandé à l’ancienne employée de Twitter si elle se souvenait que la Maison Blanche avait demandé qu’il soit retiré. « Donald Trump a chahuté deux célébrités sur Twitter : John legend et sa femme Chrissy Teigen et les appelait “le musicien John Legend et sa femme à la bouche sale”. Mme Teigen a répondu à cet e-mail à 00h17, et selon les notes d’une conversation avec votre avocat, Mme Navaroli, la Maison Blanche a contacté Twitter presque immédiatement après pour exiger que le tweet soit supprimé. Est-ce exact ? » Il a demandé.

Navaroli a révélé que même si elle n’avait pas répondu aux demandes des représentants du gouvernement, elle se souvenait qu’un de ses superviseurs lui avait dit que la Maison Blanche avait effectivement tendu la main. “Je me souviens d’avoir entendu dire que nous avions reçu une demande de la Maison Blanche pour nous assurer que nous évaluions ce tweet, et qu’ils voulaient qu’il soit publié, car il s’agissait d’une déclaration désobligeante adressée au président”, a-t-elle déclaré.

Après que Navaroli ait expliqué qu’elle comprenait que la Maison Blanche avait tendu la main parce que c’était désobligeant, Connolly a de nouveau demandé si cette demande était qualifiée d ‘”inappropriée” par la Maison Blanche. “Je pensais que c’était une action inappropriée de la part d’un responsable du gouvernement, sans parler de la Maison Blanche, mais ce n’était pas Joe Biden à propos de l’ordinateur portable de son fils. C’était Donald Trump, parce qu’il n’aimait pas ce que Chrissy Teigen avait à dire sur lui. Est-ce exact?” Il a demandé.

Chrissy et son mari ont tous deux été des critiques virulents de Trump tout au long de sa présidence. Lorsqu’il a été expulsé de Twitter après l’insurrection du 6 janvier, elle était l’une des nombreuses stars qui ont célébré qu’il avait finalement été expulsé de la plateforme sociale.

