Chrissy Teigen, plus vulgariser les modes de vie sobres et curieux

Au début de la pandémie mondiale, déboucher une bouteille de vin semblait être la chose à faire. Une prise sur une tige de champagne ressemblait à une prise sur la vie, les happy hours virtuels faisaient fureur et il y avait beaucoup de mèmes sur la boisson qui faisaient le tour. Mais plus d’un an après la mise en quarantaine, le mois de janvier sec est venu et reparti, mais les preuves suggèrent que la sobriété persiste.

Et ce ne sont pas seulement ceux qui luttent contre l’alcoolisme qui ont adopté un mode de vie sobre. Il y a un groupe croissant de personnes qui deviennent sobres ou qui réduisent considérablement leur consommation d’alcool pour améliorer leur santé et leur bien-être.

Demandez simplement à Chrissy Teigen, pour un.

En fait, les ventes de boissons non alcoolisées dans les points de vente au détail comme les épiceries, les spiritueux et les dépanneurs, continuent d’augmenter, selon NielsenIQ. À la fin de février, les ventes en dollars de bière sans alcool étaient en hausse de 39% par rapport à l’an dernier; plus les ventes de vin sans alcool ont augmenté de 34%.

Pendant ce temps, la place de marché en ligne Etsy a enregistré une augmentation de 205% des recherches de «cadeaux sobres ou secs» du 1er décembre au 28 février, par rapport à l’année dernière, selon l’expert en tendances Dayna Isom Johnson. What If Media Group a constaté que plus de la moitié des répondants interrogés en février ont déclaré consommer moins d’alcool pendant la pandémie, dans chaque groupe d’âge (20-80 ans et plus). Les participants ont également exprimé leur intérêt pour les boissons alcoolisées qui réduisaient les calories, les glucides, la teneur en alcool ou étaient sans alcool. Les groupes d’âge qui se décrivaient le plus souvent comme «assez / très intéressés» par ces types de boissons étaient les 20-29 ans (46,42%) et les 80 ans et plus (45,45%).

Teigen a révélé à la fin de décembre qu’elle avait renoncé à l’alcool, en créditant le livre de Holly Whitaker «Quitter comme une femme: le choix radical de ne pas boire dans une culture obsédée par l’alcool» pour avoir aidé à la transition.

«J’en avais fini de faire un (juron) de moi-même devant des gens (je suis toujours gêné), fatigué de boire la journée et de me sentir (juron) à 6 ans, de ne pas pouvoir dormir», explique Teigen, 35 ans une histoire Instagram.

Le livre, sorti en 2019, est réapparu sur la liste des livres les plus vendus de USA TODAY au 47e rang le 7 janvier et a culminé au 24e rang le 28 janvier.

La coiffeuse de célébrités Jen Atkin, qui compte Teigen comme client et amie, a parlé de sa décision de rompre avec l’alcool dans ses mémoires de décembre.

«J’ai finalement arrêté l’alcool pour de bon en 2018, et avec le recul maintenant, il est si évident que je buvais pour calmer mon esprit et soulager mon anxiété», écrit Atkin, 41 ans. «Si j’avais réalisé cela plus tôt, bien sûr , cela aurait pu m’économiser beaucoup de tracas – et de l’argent sur le vin. Mais il est devenu évident que lorsque j’ai finalement conquis un objectif (une meilleure gestion du stress), j’ai pu conquérir l’autre (arrêter de boire). Et – bonus! – J’ai aussi arrêté de me réveiller en me sentant épuisé et en ayant l’air aussi déshydraté qu’un raisin sec. «

L’abstinence complète n’est pas une solution pour tout le monde, déclare Nick Allen, fondateur et PDG de Cutback Coach, un système en ligne conçu pour aider les gens à réduire leur consommation d’alcool en étant plus attentifs à leur consommation d’alcool.

«Nous avons créé cette fausse dichotomie autour du rôle que joue l’alcool dans nos vies», dit Allen. «En tant que société, nous en sommes venus à penser que soit vous avez un problème d’alcool et que vous êtes alcoolique … soit, comme le dit le récit, vous allez tout à fait bien et vos habitudes d’alcool sont complètement saines et vous n’en avez pas besoin. toute intervention ou aide du tout. «

Allen dit, en réalité, les choses ne sont pas si simples: « Pour la grande majorité des buveurs, il est clair qu’il y a une opportunité d’être en meilleure santé sans avoir besoin de vivre cette vie totalement sobre. »

Tyler Barker, 22 ans, se souvient s’être penché sur l’alcool pour soulager son anxiété et faciliter ses rencontres lors de fêtes. Au plus fort de sa consommation, il estime qu’il baisserait de 20 à 25 bières en un week-end.

«La clarté de mon cerveau quand je buvais beaucoup n’était tout simplement pas là», se souvient-il. « Physiquement, je n’avais pas l’air le plus beau, ni je ne me sentais le mieux. »

Quand il ne buvait pas, il «se sentait seul et triste et réalisait que je ne fais pas vraiment ça pour la meilleure raison».

Maintenant, Barker consomme environ une bière toutes les deux semaines et partage son parcours et ses critiques de boissons non alcoolisées sur son compte Instagram sans alcool et en tant qu’hôte du podcast « The NA Happy Hour ».

«Je ne trouve plus vraiment de raison de boire autant», dit-il, «parce que je me sens très épanoui chaque jour avec tout ce que je fais.

Marisa Silveri, directrice du Laboratoire de neurodéveloppement sur la toxicomanie et la santé mentale de l’hôpital McLean, affirme que la consommation d’alcool pourrait être le symptôme d’un autre problème.

«Si vous sentez que vous avez besoin de boire pour vous amuser, alors il se passe probablement autre chose aussi», dit-elle. « Êtes-vous déprimé? Êtes-vous anxieux? Êtes-vous tous les deux? Donc, il est également important de regarder ce à quoi on essaie de faire face, ou de gérer, ou de se soigner soi-même. »

Silveri compte toute baisse de consommation comme une victoire.

«Cela ne doit pas être éternel», suggère-t-elle. «Si vous pouvez avoir une certaine réduction de la consommation d’alcool et que vous essayez de la réintroduire plus tard, votre point de vue va changer. Et, si vous trouvez que vous revenez à la façon dont il était, essayez à nouveau.

« Il n’y a pas d’échec ici. Toute réduction sera utile. Et plus vous améliorerez votre santé mentale et votre bien-être, plus quelqu’un deviendra fort dans sa capacité à pouvoir continuer sur la voie. »

Il est important de noter que la sobriété est bien plus qu’une tendance pour certaines personnes. Pour ceux comme Abigail Lalumandier, les enjeux sont bien plus importants.

La jeune femme de 27 ans est une alcoolique en convalescence qui buvait auparavant pour étouffer ses insécurités régalées par les brutes de l’école. Sa dépendance à l’alcool a finalement abouti à une hospitalisation après avoir ingéré une bouteille d’alcool à friction. Lalumandier est devenu sobre pour de bon le 9 juin 2015.

Le résident de Dallas, qui dirige le compte populaire TheSoberStyle sur Instagram, se réjouit d’un intérêt pour la sobriété et le mouvement curieux sobre.

«Je pense que c’est génial», dit-elle. « Plus le marketing est mis dans l’alcool … tout le monde croit qu’il faut boire et avoir de l’alcool pour profiter de la vie. Donc, plus on en parle et on répand que (avec) des modes de vie sobres, vous pouvez profiter de la vie et il y a tant de choses à faire sans alcool, cela fait juste une société plus saine et plus pure dans son ensemble. «

