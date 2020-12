Chrissy Teigen a posté un claquement de choc dévastateur après la perte de son fils Jack.

Ce fut une tragédie déchirante lorsque le nouveau-né du mannequin est décédé plus tôt cette année.

Franchement, la mère de deux enfants a été ouverte sur l’expérience déchirante avec ses fans.

Maintenant, Chrissy a été félicitée par les fans pour avoir partagé une photo montrant sa bosse.

Dans la rupture, elle portait une magnifique robe découpée et arrangeait ses cheveux dans un style chignon désordonné.







(Image: chrissyteigan / Instagram)



Elle a écrit à côté de la photo: « C’est moi et mon corps, hier. Même si je ne suis plus enceinte, chaque regard dans le miroir me rappelle ce qui aurait pu être.

«Et je n’ai aucune idée de pourquoi j’ai encore cette bosse, honnêtement.

«C’est frustrant. Mais je suis fier de savoir où tout ce voyage a conduit mon corps et mon esprit d’autres manières.







(Image: chrissy teigen / Instagram)



« J’adore être enceinte, tellement, et je suis triste de ne plus jamais l’être. Mais j’ai la chance d’avoir deux petits incroyables qui se transforment de plus en plus en grands petits gens chaque jour. . Xx. «

Son mari John Legend a publié une série de cœurs sous son message.

Les médias sociaux regorgeaient de fans célébrant la star comme une inspiration pour tout le monde.







(Image: GMA)



«Mon corps n’était pas« normal »après la perte pendant un moment. C’est un rappel déchirant et je ressens pour toi.

« Vous êtes incroyable. Merci d’avoir partagé cette partie difficile de votre voyage. »

« Vous inspirez tant de gens par votre honnêteté et votre franchise. Merci beaucoup. Votre tellement belle !! »

À l’époque, elle s’était confiée à ses fans sur la perte de sa famille.







(Image: Instagram)



« Nous sommes choqués et dans le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler, le genre de douleur que nous n’avons jamais ressentie auparavant », a-t-elle écrit.

«Nous n’avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines. Ce n’était tout simplement pas suffisant.

Ils l’avaient nommé Jack et avaient dit qu’il ferait partie de leur famille «pour toujours».

Chrissy s’est tournée vers la thérapie pour pleurer la perte de son fils.

Elle vit heureuse avec son mari John tout en élevant leurs deux enfants Luna et Miles.

* Si vous avez été touché par cette histoire, des conseils et un soutien peuvent être trouvés à Sands (organisme de bienfaisance mortinaissance et mort néonatale). Vous pouvez les appeler au 0808164 3332 ou par e-mail à helpline@sands.org.uk