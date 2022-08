Chrissy Teigen partage l’échographie et masque Donald Trump lors d’un raid à domicile – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Broadimage/Dave Decker/Shutterstock

Enceinte Chrissy Teigen a donné aux fans leur premier regard sur son bébé en cours de route – avec quelques commentaires pointus sur le côté. Le mannequin et personnalité médiatique de 36 ans a profité de son histoire Instagram le 8 août pour partager une douce photo d’échographie, qui est la première qu’elle a partagée. La photo du bébé en développement de Chrissy était absolument précieuse, et le bébé avait l’air complètement détendu et semblait reposer sa main droite sur sa poitrine gauche. La photo angélique a suscité toute la réaction politique de Chrissy : elle a commenté la résidence de Donald Trump en Floride fouillée par le FBI. « J’entends que le FBI a perquisitionné Mar a Lago », a-t-elle écrit dans le coin inférieur de son instantané.

Plus à propos Chrissy Teigen

Ancien Le président Donald TrumpLe club de Floride, Mar-A-Lago, où il a principalement résidé après sa sortie controversée de la Maison Blanche, a été perquisitionné par le gouvernement fédéral plus tôt le 8 août. L’action est en réponse à la crainte que l’ancienne star de téléréalité ne soit mal gérée. Dossiers de la Maison Blanche – dont certains ont été classifiés. “Ce sont des temps sombres pour notre nation, car ma belle maison, Mar-A-Lago à Palm Beach, en Floride, est actuellement assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI”, a écrit Donald dans un communiqué, par Nouvelles de la SCB. Il a ajouté : “Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales compétentes, ce raid inopiné chez moi n’était ni nécessaire ni approprié”.

Chrissy et Donald n’ont jamais eu de bonnes relations et se sont souvent opposés en ligne. Tout est arrivé à un point critique lorsque Donald a bloqué la future mère sur Twitter en 2017 après qu’elle l’ait informé que personne ne l’aimait. “Après 9 ans à détester Donald J Trump, lui dire ‘lol personne ne t’aime’ était la paille”, avait-elle tweeté à l’époque.

Les looks les plus en vogue de Chrissy Teigen sur le tapis rouge : photos de l’auteur du livre de cuisine, épouse de John Legend

Après 9 ans à détester Donald J Trump, lui dire “lol personne ne t’aime” était la goutte d’eau pic.twitter.com/MhZ6bXT1Dp — chrissy teigen (@chrissyteigen) 25 juillet 2017

Chrissy a annoncé sa grossesse avec son mari John legend, 43 ans, le 3 août, près de deux ans après avoir tragiquement perdu son fils, Jack, à environ cinq mois de grossesse. “Ces dernières années ont été pour le moins un flou d’émotions, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs”, a-t-elle commencé sa légende, qui accompagnait deux selfies en miroir de sa bosse de bébé en pleine croissance. “1 milliard de tirs plus tard (dans la jambe ces derniers temps, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route. À chaque rendez-vous, je me suis dit : « ok si c’est sain aujourd’hui, je vais l’annoncer », mais ensuite je pousse un soupir de soulagement en entendant un battement de cœur et je décide que je suis encore trop nerveux. Je ne pense pas que je sortirai un jour d’un rendez-vous avec plus d’excitation que de nervosité, mais jusqu’à présent, tout est parfait et magnifique et je me sens plein d’espoir et incroyable. Ok ouf ça a été très dur de garder ça si longtemps !

Chrissy a été ouverte sur ses problèmes de fertilité pendant un certain temps et a même partagé des photos d’elle et de John à l’hôpital juste après avoir perdu leur bébé. En février, Chrissy a annoncé qu’elle commençait son parcours de FIV dans l’espoir de lui donner deux enfants, Lune6 et Milles, 4, un nouveau frère. “Je voulais vous faire savoir que je suis au fond d’un autre cycle de FIV pour sauver autant d’oeufs que possible et, espérons-le, faire des embryons solides et sains”, a-t-elle commencé son message d’annonce, qui la montrait en train de faire de l’exercice alors que le soleil se levait. derrière elle. “Honnêtement, les injections ne me dérangent pas… elles me font me sentir comme un médecin/chimiste… mais les ballonnements sont ab—ch, alors je vous supplie humblement d’arrêter de demander si je suis enceinte parce que même si je sais que c’est dit avec enthousiasme, bonnes intentions, c’est juste un peu nul à entendre parce que je suis le contraire d’une enceinte !