Chrissy Teigen partage la première photo en gros plan de sa fille Esti – Hollywood Life

Crédit d’image : 7/MEGA

Chrissy Teigen37 ans, a donné à ses fans un regard complet sur elle et John legendla nouvelle petite fille de , Esti Maxine, le 24 janvier. Le mannequin s’est rendu sur Instagram pour partager la première photo en gros plan du nouveau-né, allongé les yeux fermés et un bras sous la tête. “regarde-toi ici comme un bébé », lit-on dans la légende.

Une fois que Chrissy a partagé la photo épique, ses abonnés ont partagé des commentaires pleins de mots gentils. “Elle est précieuse”, a écrit un adepte tandis qu’un autre a partagé, “C’est une belle bénédiction. Félicitations à vous et à votre mari.👏🏽❤️🙏🏾.” Un troisième a écrit: « Quel chéri! Bénédictions à vous et votre famille! 💜” et un quatrième a écrit : “J’adore la façon dont les nouveau-nés auront ça, ‘Vous n’allez pas croire le voyage que j’ai fait ! L’heure de la sieste !’ cherchez la première semaine environ.

La dernière photo de Chrissy d’Esti vient après que John a publiquement annoncé sa naissance lors d’un concert privé le 13 janvier. « n’a pas beaucoup dormi », mais il « se sent plein d’énergie » après avoir passé « beaucoup de temps » à l’hôpital.

Chrissy a également partagé une photo d’Esti avec ses frères et sœurs, Lune6 et Milles, 4, la tenant. « Elle est là ! Esti Maxine Stephens – la maison est animée et notre famille ne pourrait pas être plus heureuse », a écrit la mère adorée à côté de l’instantané. “Papa verse des larmes de joie tous les soirs en voyant Luna et Miles si pleins d’amour, et j’apprends que tu as encore besoin de couches avec une section AC !? Nous sommes dans le bonheur. Merci pour tout l’amour et les bons voeux – nous ressentons tout! X.”

La naissance d’Esti survient après que Chrissy et John ont subi une fausse couche qui a entraîné la perte de leur troisième enfant, Jack, en 2020. Le couple a documenté le voyage difficile avec des publications sur les réseaux sociaux qui comprenaient des messages émotionnels et une photo déchirante de Chrissy pleurant sur un lit d’hôpital. En annonçant sa grossesse avec Esti en août 2022, Chrissy a partagé sa joie après les traitements de FIV avec ses followers. “Ces dernières années ont été pour le moins floues, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs”, a-t-elle écrit. “1 milliard de tirs plus tard (dans la jambe ces derniers temps, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route.”

