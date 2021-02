Chrissy Teigen partage comment elle honore bébé Jack

Chrissy Teigen a partagé la façon spéciale dont elle garde son fils décédé Jack près de son cœur.

En septembre dernier, le Les envies l’auteur a annoncé qu’elle et son mari John legend eu perdu leur troisième enfant dans une publication émotionnelle sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes choqués et dans le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler, le genre de douleur que nous n’avons jamais ressentie auparavant. Nous n’avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les poches et les poches de sang transfusions. Ce n’était tout simplement pas suffisant », a déclaré Chrissy sur Instagram à l’époque. «Nous ne décidons jamais des noms de nos bébés jusqu’au dernier moment possible après leur naissance, juste avant de quitter l’hôpital. Mais nous, pour une raison quelconque, avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack. Donc il le fera toujours sois Jack pour nous. «

Le 20 février, Chrissy, qui est aussi maman Luna, 4 et Miles, 2 ans, a pris son histoire Instagram pour montrer comment elle se souvient de bébé Jack. Elle a partagé une photo d’une pile de bracelets avec les noms de ses trois enfants.