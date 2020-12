John legend est un chanteur, producteur… et mathlète primé?

La star a célébré son 42e anniversaire le 28 décembre avec un concours de mathématiques de sixième. Chrissy Teigen a accueilli l’événement et a donné Legend et son adversaire, copain directeur de la photographie Mike Rosenthal, un test de 40 questions qui les a ramenés à leurs jours de collège. En fait, l’auteur de livres de cuisine de 35 ans a documenté le mini bol de mathématiques et l’a transformé en un jeu télévisé pour ses adeptes des médias sociaux.

« Pour l’anniversaire de John, nous avons créé le concours ultime de maths », a expliqué Teigen, vêtue d’une robe scintillante, sur Instagram. « John et Mike adorent faire des maths. »

De la simplification d’expressions algébriques à la résolution de problèmes de mots d’addition, les concurrents ont tout couvert. Il y avait même des questions bonus pour des points supplémentaires. Cependant, les joueurs n’ont pas réussi l’examen avec facilité.

«Toutes les fractions et les exposants, je ne me souviens pas comment les traiter», admit Legend – qui arborait un nœud papillon, des bretelles et des lunettes scotchées pour l’occasion.