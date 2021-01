Oubliez la médaille présidentielle de la liberté –Chrissy Teigen vient de gagner la plus haute distinction (sur les réseaux sociaux) du président des États-Unis.

Près de quatre ans après l’ancien président Donald Trump l’a bloquée sur Twitter, Teigen se rachète en marquant un suivi Twitter du président Joe Biden lui-même.

Mercredi 20 janvier, le compte Twitter officiel @POTUS ne suivait que 11 personnes, et Teigen a fait la coupe. Les 10 autres comptes sont des représentants du gouvernement, dont la Première Dame Dr. Jill Biden, Vice président Kamala Harris, Second Gentleman Doug Emhoff et attaché de presse Jen Psaki.

Cela signifie que la mère de deux enfants de 35 ans est la seule célébrité que Biden suit actuellement.

Les fans pourraient trouver cela surprenant, étant donné qu’il a tapé Jennifer Lopez et Lady Gaga à jouer lors de son inauguration, mais en fait, tout cela a du sens car Teigen lui a directement demandé un suivi ce matin.

Elle avec désinvolture tweeté, « bonjour @joebiden, j’ai été bloqué par le président pendant quatre ans, puis-je avoir un suivi. »

Son souhait est devenu réalité! Elle a semblé tout aussi choquée que nous autres, tweetant « OH MY GOD !!!!!!!!!! » quand elle l’a découvert. Teigen a ajouté: « Mon cœur, oh mon dieu, je peux enfin voir les tweets du président et ils ne seront probablement pas dérangés. »