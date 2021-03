Le mannequin de 35 ans était invité sur Le spectacle tardif le jeudi 25 mars, où elle a rejoint l’hôte James Corden dans une série de « Spill Your Guts or Fill Your Guts. » Pendant la partie qui consiste à répondre à des questions approfondies ou à manger quelque chose de dégoûtant, James lui a demandé de nommer «l’endroit le plus étrange» où elle et son mari «aient jamais été intimes».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy