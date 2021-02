Chrissy Teigen montre courageusement sa silhouette cicatrisée après une chirurgie de l’endométriose

Chrissy Teigen a courageusement partagé une photo de sa silhouette cicatrisée sur les réseaux sociaux.

La star de Sports Illustrated, 35 ans, a subi une intervention chirurgicale plus tôt ce mois-ci pour traiter l’endométriose, une maladie dans laquelle des tissus similaires à la muqueuse de l’utérus commencent à se développer dans d’autres endroits.

Et dimanche, elle a révélé les marques laissées sur sa peau après l’opération, notamment des zones couvertes de pansements.

Chrissy – qui s’est fait enlever ses implants mammaires l’année dernière – est restée nue dans le claquement capturé dans le miroir de sa salle de bain et a couvert ses seins avec ses mains.

Sous son buste, les cicatrices laissées par sa chirurgie mammaire étaient également visibles.







(Image: Getty Images)



L’auteur du livre de cuisine a tapé au-dessus du message partagé dans ses histoires Instagram: «Aimez-vous! B *** h a traversé ça.

Chrissy a récemment déclaré aux fans que la chirurgie de l’endométriose était difficile pour elle alors qu’elle se rétablissait à la maison.

« Habituellement, je suis vraiment bien après [surgery] », dit-elle. » Celui-ci est un dur. Tout mon ventre s’est engourdi. Ça va être engourdi pendant quelques jours. Quelques jours après, j’espère qu’ils resteront ainsi. «

« Cela rend les choses difficiles, chaque petite toux et tout. Mais c’est vraiment mieux que les contractions et la douleur de l’endo », a-t-elle déclaré en ligne.







(Image: chrissyteigen / Instagram)



En septembre, Chrissy et son mari John Legend ont tragiquement perdu leur bébé Jack.

Le modèle a souffert de complications et a été admis à l’hôpital vers la moitié de sa grossesse dans le but d’aider à porter le bébé à terme.

Jack devait arriver début février, mais le couple a confirmé qu’ils l’avaient malheureusement perdu fin septembre et Chrissy a partagé un certain nombre de photos poignantes à la suite de la tragédie.

Les photos illustraient la douleur qu’elle et son mari John souffraient, et la beauté a expliqué qu’elle les avait postées pour aider d’autres personnes qui avaient perdu un bébé.







(Image: CHRISSY TEIGEN via REUTERS)



À côté des photos, elle a écrit sur sa page Instagram: «Nous sommes choqués et dans le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler, le genre de douleur que nous n’avons jamais ressentie auparavant.

«Nous n’avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines. Ce n’était tout simplement pas suffisant.

«Nous ne décidons jamais des noms de nos bébés jusqu’au dernier moment possible après leur naissance, juste avant de quitter l’hôpital.

«Mais nous, pour une raison quelconque, avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack. Donc il sera toujours Jack pour nous.

«Jack a travaillé si dur pour faire partie de notre petite famille, et il le sera pour toujours.

«À notre Jack – je suis tellement désolé que les premiers instants de votre vie aient été accompagnés de tant de complications, que nous n’avons pas pu vous donner la maison dont vous aviez besoin pour survivre. Nous vous aimerons toujours.







(Image: Getty Images pour Moet Hennessy)



« Merci à tous ceux qui nous ont envoyé de l’énergie positive, des pensées et des prières. Nous ressentons tout votre amour et vous apprécions vraiment.

«Nous sommes très reconnaissants pour la vie que nous avons, pour nos merveilleux bébés Luna et Miles, pour toutes les choses incroyables que nous avons pu vivre.

«Mais chaque jour ne peut pas être plein de soleil. En ces jours les plus sombres, nous pleurerons, nous pleurerons des larmes aux yeux. Mais nous nous embrasserons et nous aimerons plus fort et passerons à travers.

Le couple avait annoncé leur grossesse en août.

Le couple – qui sont parents de sa fille Luna et de son fils Miles – s’est marié en septembre 2013 après avoir été ensemble pendant six ans.

Si vous avez été touché par cette histoire, des conseils et un soutien peuvent être trouvés à Sands (organisme de bienfaisance pour la mortinaissance et la mort néonatale). Vous pouvez les appeler au 0808164 3332 ou envoyer un e-mail à [email protected]