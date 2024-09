Chrissy Teigen franchit une étape rare avec sa fille

Chrissy Teigen et sa fille de 8 ans, Luna, viennent de gagner un badge après un voyage de camping réussi.

Le mannequin et auteur, âgé de 38 ans, s’est rendu sur Instagram pour partager cette étape sous-estimée avec des photos et des vidéos dimanche.

« Nous avons survécu à notre premier voyage de camping des Girl Scouts !! », a écrit Teigen dans la légende.

La publication présente une vidéo du duo mère-fille vêtue d’un uniforme complet des Girl Scouts avec un groupe d’autres femmes habillées de manière uniforme.

Teigen a inclus presque tous les moments dans le message, y compris l’expérience du tir à l’arc en plein air, la cuisine de camping et d’autres activités collectives.

Le groupe s’est également livré à une partie de bingo, où Teigen, agissant en tant qu’annonceur de bingo, a déclaré avec la voix de son personnage : « Oh les gars, un petit peu de paradis parce que c’est B11 ! »

On a entendu une fille répondre : « Ahh ! » Une autre fille a alors crié : « J’ai compris », ce qui a fait que Teigen a rompu son personnage et a ri.

Luna a également été photographiée avec les Girl Scouts en train de contempler un puits en plein air. Teigen a également posé avec sa jambe sur une table de camping remplie de pain et de collations.

Le message se terminait par une photo de Teigen faisant un clin d’œil à la caméra alors qu’elle posait dans son uniforme de Girl Scouts tout en inclinant son chapeau.

Teigen partage ses filles Luna et Esti, 20 mois, et ses fils Miles, 6 ans, et Wren, 15 mois, avec son mari John Legend.

Son message sur son voyage en camping avec Luna intervient quelques jours après que Teigen a publié une vidéo hilarante d’elle-même répondant aux commentaires « méchants » qui lui ont été envoyés sur les réseaux sociaux.