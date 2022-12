Chrissy Teigen exhibe une bosse de bébé nue tout en traînant avec son fils Miles – Hollywood Life

Voir la galerie





Chrissy Teigen, 37 ans, embrasse sa grossesse et s’assure de rester légère en même temps. Le mannequin, qui attend un autre paquet de joie avec son mari John legend43 ans, a partagé une nouvelle photo Instagram qui la montrait passer du temps dans l’océan avec son fils Milles, 4 ans, alors qu’elle affichait un bikini noir. L’élégant deux-pièces laissait voir sa bosse de bébé en pleine croissance et elle l’a associé à un pull noir qui lui tombait sur les épaules et reposait sur ses coudes.

Little Miles a assorti sa mère dans son propre maillot de bain noir et semblait patauger joyeusement dans l’eau. Chrissy avait les cheveux lâchés et regardait son petit garçon avec un sourire affectueux. “cigognes illustrées? Je ne sais pas”, a-t-elle plaisanté en légende.

La beauté a suivi le message avec une vidéo d’elle debout dans un miroir tout en portant le même bikini. Elle a pris plusieurs poses alors qu’elle se filmait avec son téléphone et avait les cheveux lâchés. “@mondayswimwear arrive avec un support de rocher confortable et mignon », a-t-elle écrit à côté du clip.

Une fois Chrissy, qui est aussi la mère de sa fille Lune, 6 ans, a partagé ses messages, ses fans n’ont pas tardé à la complimenter dans les sections de commentaires et beaucoup ont exprimé beaucoup d’enthousiasme pour le futur nouveau bébé. “Accrochez-vous, vous êtes définitivement dans la dernière ligne droite”, a écrit un fan, se référant à l’état d’avancement de la grossesse de Chrissy. « J’espère que vous aurez un accouchement facile et j’ai hâte de voir son visage 🤩🤩🤩 », a écrit un autre fan tandis qu’un troisième a partagé : « Tu es phénoménal.

Avant les deux derniers messages de Chrissy, elle a fait la une des journaux avec un autre message qui montrait son ventre nu. Il comprenait une photo d’elle assise dehors dans l’eau en haut de bikini avec ses cheveux relevés en chignon haut. Elle semblait faire référence à un commentaire qu’elle avait entendu de quelqu’un ou de plusieurs personnes, dans la légende de l’instantané. “‘omg j’ai l’impression qu’elle est enceinte depuis toujoursrrrrr’ comment pensez-vous que je me sens merci”, a-t-elle écrit.

