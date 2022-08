Chrissy Teigen exhibe Baby Bump dans un débardeur blanc avec John Legend – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Plus heureux que jamais. Chrissy Teigen a fièrement montré sa bosse de bébé en herbe alors qu’elle sortait avec son mari John legend43 ans, le lundi 8 août. Le couple était de bonne humeur alors qu’ils se tenaient la main en s’arrêtant dans un bâtiment médical de Los Angeles, moins d’une semaine après avoir annoncé qu’ils attendaient leur quatrième enfant.

L’auteur de livres de cuisine à succès, 36 ans, était habillé pour le confort pendant le voyage, associant un débardeur blanc moulant avec des leggings noirs et une chemise boutonnée bleu clair sur le dessus. Son haut moulait sa silhouette, rendant son ventre encore plus adorable.

Pour le reste de sa tenue, Chrissy a opté pour le cool décontracté. Gardant ses pieds confortables, elle portait une paire de toboggans noirs. De grandes lunettes de soleil carrées dégageaient une ambiance des années 70 tandis que la star transportait ses affaires dans un sac à bandoulière.

John avait l’air super heureux d’être avec sa femme de 9 ans, dont il partage déjà le fils Milles, 3, et sa fille Luna, 6, avec. Le chanteur de “All Of Me” était dans ses tenues estivales les plus pointues, associant un polo de créateur avec un jean foncé et des baskets propres.

La sortie heureuse et en bonne santé de Chrissy est survenue quelques jours seulement après qu’elle et John ont annoncé qu’ils accueillaient leur «bébé arc-en-ciel», ou un bébé conçu après une perte de grossesse. S’assurant d’attirer l’attention de tout le monde, le mannequin ne portait qu’un haut court et une culotte Gucci transparente tout en prenant un selfie miroir glamour avec sa bosse croissante. Dans sa légende, elle était honnête sur le fait d’avoir un autre bébé après la mort de son fils en bas âge Jack à l’automne 2020.

La star, qui avait précédemment révélé qu’elle subissait des traitements de FIV en février 2022, a partagé : “1 milliard de coups plus tard (dans la jambe dernièrement, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route.” Admettant son anxiété, Chrissy a poursuivi: «À chaque rendez-vous, je me suis dit:« ok si c’est sain aujourd’hui, je vais l’annoncer », mais ensuite je pousse un soupir de soulagement en entendant un battement de cœur et je décide que je suis encore trop nerveux. . Je ne pense pas que je sortirai un jour d’un rendez-vous avec plus d’excitation que de nervosité, mais jusqu’à présent, tout est parfait et beau et je me sens plein d’espoir et incroyable.