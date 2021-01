En novembre, Chrissy a écrit sur les réseaux sociaux: « Quand je serai vieille et grise, je regarderai les deux derniers mois comme des chiennes brutales, épuisantes, tristes, physiquement difficiles et mentalement douloureuses de quelques mois. Mais je refuse de le faire. ne trouve pas d’humour à la fois dans les coupes rage et dans les tenues. «

« Je vois déjà les feuilles comme orange au lieu de gris, j’ai réalisé que le ciel est en effet bleu et non noir et que les klaxons de corne lors de mes promenades matinales forcées ne me mettent à genoux que la moitié du temps », at-elle poursuivi. «Je peux monter mes escaliers en m’arrêtant seulement une ou deux fois au lieu de tous les autres, et je peux sortir de la baignoire toute seule tant que j’ai la promesse que John va me sécher.

En train de pleurer Jack, Chrissy, qui partage sa fille Luna Stephens, 4 et Miles Stephens, 2 ans, avec John, a arrêté de boire de l’alcool, expliquant en décembre qu’elle avait décidé de le faire après une découverte de soi. Elle a expliqué: «J’en avais fini de me faire un cul devant les gens (je suis toujours gênée), fatiguée de boire la journée et de me sentir comme une merde à 6 ans, de ne pas pouvoir dormir.