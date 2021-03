Dans un 25 mars Instagram post, elle a détaillé le choix qu’elle a fait pour soutenir sa santé mentale, soulignant que si le «harcèlement» qu’elle a subi sur la plateforme fait mal, ce n’est pas la raison pour laquelle elle ne participe plus à la Twittersphere. Elle a écrit: « La plate-forme ne me sert plus aussi positivement que négativement, alors je vous dis adieu. Mais je veux dire que ce n’est absolument PAS la faute de Twitter – je crois qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour lutter contre l’intimidation implacable, Honnêtement, ce n’est pas l’intimidation !! Vous n’avez aucune idée à quel point ils ont tendu la main et travaillé avec mon équipe et moi personnellement. Ce n’est pas la plateforme. Ce n’est pas l’intimidation.

La femme de 35 ans est une cible de routine des trolls depuis des années – dont certains ont répandu des théories du complot sur elle et sa famille – mais malgré ses tweets irrévérencieux et amusants qui auraient pu suggérer le contraire, elle a écrit qu’elle était « sensible » et qu’elle ne l’a pas fait. pourtant appris «comment bloquer la négativité».

