Chrissy Teigen et John Legend disent que Michael Costello a trafiqué des DM d’intimidation

Chrissy Teigen et John Legend disent que Michael Costello a falsifié des captures d’écran de Teigen en train de le cyberintimidation.

Costello avait accusé Teigen de menacer sa carrière et de l’avoir poussé à envisager le suicide.

Selon la déclaration de Teigen, les captures d’écran de Costello présentent des incohérences prouvant qu’elles sont fausses.

Costello a répondu en disant que Teigen avait « blessé les bonnes personnes » et avait essayé de « ruiner la carrière des autres ».

Chrissy Teigen et son mari John Legend brisent le silence sur les allégations d’intimidation portées par le créateur de mode Michael Costello.

Dans un long Twitter vendredi, Teigen a accusé Costello d’avoir falsifié des captures d’écran qui montreraient le modèle menaçant la carrière du créateur dans les messages directs Instagram qu’il lui a envoyés en 2014.

Selon Insider et Huffington Post, Costello a publié lundi les images sur son compte Instagram désormais privé, écrivant dans la légende que Teigen l’accusait de racisme dans un commentaire Instagram à l’époque. Costello a ajouté que Teigen et son amie styliste Monica Rose ont veillé à ce qu’il perde des opportunités professionnelles et qu’il envisageait de se suicider à la suite de leur intimidation.

Mais vendredi, Teigen a partagé une déclaration affirmant que les prétendues captures d’écran de Costello contiennent des incohérences prouvant qu’elles sont falsifiées. Ces incohérences, selon sa déclaration, incluent l’ancienne photo de profil de son compte, que Teigen a modifiée en 2016 ; une icône pour la fonction de chat vidéo d’Instagram, qui n’a été lancée qu’en 2018 ; et une palette de couleurs qui n’a été ajoutée à l’application qu’en 2020.

« L’ancienne photo de profil et ces nouvelles fonctionnalités Instagram ne pouvaient pas coexister dans la même capture d’écran authentique », indique le communiqué.

La déclaration de Teigen indique également que Rose ne faisait pas partie de l’équipe du mannequin avant 2016 et que le styliste n’a rien fait pour nuire à Costello.

Bien que la déclaration de Teigen indique que le modèle a publié un commentaire sur Instagram de Costello lorsqu’il a été publiquement accusé d’avoir fait une remarque raciste, elle indique qu’elle a supprimé son commentaire après que Costello a expliqué que l’accusation était basée sur un commentaire photoshopé.

« Chrissy a reconnu son comportement passé et la douleur qu’elle a causée, mais elle ne supportera pas que quiconque répande de fausses accusations pour abaisser davantage son nom et sa réputation. Chrissy continuera à faire le travail qu’elle doit faire pour être la meilleure personne possible être. Elle espère que Michael Costello pourra faire de même. »

Dans son propre ensemble de tweets, Legend a déclaré que le prétendu échange de DM de Teigen avec Costello était « fabriqué, complètement faux, n’a jamais eu lieu ».

« Honnêtement, je ne sais pas pourquoi quelqu’un ferait semblant de s’insérer dans ce récit, mais c’est ce qui s’est passé », a-t-il ajouté. « J’encourage tous ceux qui répandent ce mensonge à bout de souffle à garder la même énergie lorsqu’ils corrigent le disque »

Costello s’est ensuite adressé à Legend dans sa propre déclaration Twitter.

« Je me suis demandé si je devais écrire ceci ou non, mais je dois le faire », a écrit le designer. « Si quelqu’un disait quelque chose sur ma famille, je le défendrais au maximum. Je comprends d’où vous venez @JohnLegend. Je respecte et j’aime votre musique. J’ai même quatre de vos chansons sur ma playlist, pas que vous se soucier. »

Il a ajouté: « Mais votre femme a blessé de bonnes personnes et a fait beaucoup de choses louches hors ligne pour ruiner la carrière des autres. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle le sait. »

Legend a offert un court réponse: « Bruh. Arrête. Tu sais que tu as inventé tout ça. S’il te plaît, arrête. »

USA TODAY a contacté les représentants de Teigen, Legend, Costello et Rose pour commentaires.

Costello a partagé les captures d’écran sur Instagram le jour même où Teigen est retournée sur Twitter pour s’excuser de ses antécédents de cyberintimidation, des semaines après la réapparition de ses vieux tweets.

Chrissy Teigen s’excuse pour son intimidation et ses tweets méchants. Le pardon est-il possible ?

« Je sais que j’ai été silencieux, et Dieu sait que vous ne voulez pas entendre parler de moi, mais je veux que vous sachiez que je suis assis dans un trou de punition mondiale méritée, l’ultime ‘assis-toi ici et réfléchis à ce que vous l’avez fait », a écrit Teigen dans un article de blog lundi.

Le mois dernier, Teigen a été dénoncé pour avoir harcelé publiquement Courtney Stodden, à qui on a dit de se suicider à l’âge de 16 ans. Les antécédents de Teigen en matière d’intimidation comprenaient également des tweets méchants dirigés contre Avril Lavigne, Lindsay Lohan et la politicienne républicaine Sarah Palin.

« Pas un jour, pas un seul instant ne s’est écoulé sans que je n’aie ressenti le poids écrasant du regret pour les choses que j’ai dites dans le passé », a écrit Teigen. « J’ai vraiment honte d’eux. Alors que je les regarde et que je comprends le mal qu’ils ont causé, je dois m’arrêter et me demander : comment ai-je pu faire ça ? »

Courtney Stodden doute des excuses de Chrissy Teigen, appelle son ‘réveil’ un ‘record battu’

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’automutilation ou de pensées suicidaires, vous pouvez appeler la National Suicide Prevention Lifeline des États-Unis au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance confidentielle gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par SMS aux personnes en situation de crise lorsqu’elles envoient un SMS » HOME » au 741741.

