Chrissy Teigen et John Legend accueillent un autre enfant le «jour béni» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock pour les PERSONNES

Chrissy Teigen et John legend sont à nouveau parents ! Selon PERSONNESle couple, déjà parents de Lune6 et Milles, 4 ans, a accueilli un bébé le vendredi 13 janvier. John, 43 ans, aurait déclaré à la foule lors d’un concert privé vendredi que la famille avait accueilli “le petit bébé ce matin”. Il s’est également exclamé: «Quelle journée bénie», avant de noter que malgré le fait qu’il «n’a pas beaucoup dormi», il «se sent plein d’énergie» après avoir passé du temps à l’hôpital avec sa femme mannequin de 37 ans.

Plus à propos Chrissy Teigen

La nouvelle s’est également répandue sur les réseaux sociaux, où les personnes qui ont assisté au concert ont partagé des tweets. “@John legend vient de nous dire qu’il a eu un bébé ce matin #félicitations », a écrit l’un d’eux.

La nouvelle de John et Chrissy est particulièrement douce, étant donné qu’ils ont ouvertement partagé leur chagrin après avoir perdu une grossesse à 20 semaines en 2020. «Nous sommes choqués et dans le genre de douleur profonde dont vous n’entendez parler que, le genre de douleur que nous n’avons jamais ressenti avant », Chrissy a légendé des photos émotionnelles d’Instagram à l’hôpital le 30 septembre 2020.« Nous n’avons jamais été en mesure d’arrêter le saignement et de donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré des sacs et des sacs de transfusions sanguines. Ce n’était tout simplement pas suffisant.

À l’époque, Chrissy a qualifié le triste événement de fausse couche, mais elle a admis plus tard qu’il s’agissait en fait d’un avortement salvateur. “Il y a deux ans, quand j’étais enceinte de Jack, John et de mon troisième enfant, j’ai dû prendre beaucoup de décisions difficiles et déchirantes”, a-t-elle déclaré lors d’une apparition au sommet de septembre 2022 via Le journaliste hollywoodien. “Il est devenu très clair à mi-parcours qu’il ne survivrait pas et que je ne survivrais pas non plus sans aucune intervention médicale.”

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Le mercredi 3 août, la maman rayonnante a partagé une photo de bosse et a fait l’heureuse annonce qu’elle accueillerait un autre enfant. “Ces dernières années ont été pour le moins un flou d’émotions, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs”, a-t-elle légendé la photo. “1 milliard de tirs plus tard (dans la jambe ces derniers temps, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route. À chaque rendez-vous, je me suis dit « ok, si c’est sain aujourd’hui, je vais l’annoncer », mais je pousse un soupir de soulagement en entendant un battement de cœur et je décide que je suis encore trop nerveux. Je ne pense pas que je sortirai un jour d’un rendez-vous avec plus d’excitation que de nervosité, mais jusqu’à présent, tout est parfait et beau et je me sens plein d’espoir et incroyable. Ok ouf ça a été très dur de garder ça si longtemps !

Lien connexe Lié: Steve Kornacki: 5 choses à savoir sur le correspondant politique de MSNBC couvrant les élections de mi-mandat

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.