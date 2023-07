Chrissy Teigen et John Legend à la Malibu DreamHouse de Barbie et Ken – Hollywood Life

Voir la galerie







John legend44 ans, est allé torse nu pendant une nuit Barbie : le film séjour inspiré avec sa femme Chrissy Teigen37 ans et leurs enfants Lune7, Milles5, Esti7 mois et fils nouveau-né Roitelet. Le duo s’est rendu au Ken’s DreamHouse à Malibu, en Californie, qui est une demeure entièrement rose et jaune d’Airbnb dans le but de promouvoir le prochain film, mettant en vedette Margot Robbie comme Barbie et Ryan Gosling comme Ken. Sur une photo en particulier, John a opté pour un short rose vif et un chapeau de cowboy – un clin d’œil au style country original de la poupée Ken – alors que lui et Miles font semblant de monter un cheval en plastique !

Pendant ce temps, Chrissy était toute l’ambiance de Barbie alors qu’elle canalisait son meilleur style de poupée. Le Les envies L’auteur portait une paire de sandales mules roses métalliques, ainsi qu’une veste western noire ornée de franges argentées en guise de mini-robe, accessoirisée d’un mini sac rose clair et d’une cravate rose vif. Enfin, elle a ajouté une touche des années 1960 avec une paire de lunettes de soleil blanches en œil de chat. Elle a posé près de la piscine et d’un mur rose vif avec John, qui était pimpant dans un gilet en jean et un pantalon beige pour un autre look inspiré de Ken.

À un moment donné, elle a même essayé de recréer un moment de la bande-annonce où Barbie enlève ses sandales et marche toujours sur ses orteils – mais a lutté de manière hilarante alors que ses chaussures collaient à ses pieds dans la chaleur ! « Impeccable », a plaisanté la maman de quatre enfants dans une légende de la vidéo.

Luna et Miles avaient également l’air absolument adorables alors qu’ils posaient pour des photos dans la magnifique maison ! Luna, 7 ans, a porté un look inspiré des années 70 avec une robe rose ornée d’un motif de pingouin noir. Comme sa mère, la petite fille a ajouté une paire d’escarpins rose fluo – cette fois une paire en PVC à bout fermé – ainsi qu’un chapeau de seau en fourrure alors qu’elle regardait la vue sur la piscine. Pendant ce temps, son petit frère Miles s’est jumelé avec son père dans un look denim alors qu’il tenait la guitare de Ken !

« Barbie et Ken, Sr et Jr. Merci de nous avoir invités @airbnb », a écrit John dans sa légende, partagée sur Instagram le samedi 1er juillet, tandis que Chrissy a écrit : « Merci de nous avoir invités Ken » dans son propre message. Airbnb a répertorié la maison de Malibu, située sur la Pacific Coast Highway, pour gratuit sur leur site Web à partir du 17 juillet à 10 h 00 HNP. La mise en garde ? Il n’y a que deux séjours d’une nuit les 21 et 22 juillet, et les gagnants seront sélectionnés par Airbnb eux-mêmes.

« Ken ne savait pas comment mettre un prix sur la Malibu DreamHouse de Barbie – après tout, le truc de Ken, c’est la plage, pas les maths! » un communiqué de presse pour la maison se lit de manière hilarante.

La maison était auparavant répertoriée sur Airbnb en 2019 pour l’anniversaire de Barbie, mais revient cette fois avec une touche «Kenergy», avec des fonctionnalités comme un sol disco, une salle de sport en plein air, une garde-robe de cow-boy et plus encore.

Barbie : le film sort le 17 juillet.

