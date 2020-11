Chrissy Teigen est dans le “ trou de la dépression du chagrin ”

Elle et son mari, le chanteur John Legend, ont subi la perte de grossesse de leur troisième enfant, son fils Jack, en octobre et Teigen a partagé leur chagrin publiquement, y compris des photos de l’hôpital.

Mercredi, l’utilisateur des médias sociaux, généralement prolifique, a tweeté pourquoi elle n’était pas aussi présente.

“Je ne tweet pas beaucoup parce que je suis honnêtement dans un trou de dépression, mais ne vous inquiétez pas car j’ai tellement d’aide autour de moi pour aller mieux et je serai bientôt réparée”, a-t-elle écrit. “Ils appelleront quand je serai mieux et prêt pour le ramassage et que vous pourrez passer et me saisir ok? Merci et je vous aime!”

La star est connue depuis longtemps pour sa volonté de partager à la fois ses problèmes de santé mentale et sa vie privée – y compris le traitement de l’infertilité et l’utilisation de la fécondation in vitro pour l’aider, ainsi que Legend, à avoir des enfants.