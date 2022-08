Chrissy Teigen enceinte : le mannequin attend un troisième enfant avec John Legend – National

Chrissy Teigen et son mari John Legend attendent leur troisième enfant.

Teigen, 36 ans, a fait cette annonce dans un post Instagram mercredi et a partagé deux selfies miroir de son baby bump.

Le mannequin a déclaré aux fans qu’elle et Legend, 43 ans, étaient tombées enceintes après avoir subi une fécondation in vitro (FIV).

“Les dernières années ont été pour le moins un flou d’émotions, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs”, a écrit Teigen dans le post Instagram. “1 milliard de tirs plus tard (dans la jambe ces derniers temps, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route.”

En 2020, Teigen a partagé une publication dévastatrice sur les réseaux sociaux annonçant la mort de leur bébé à la suite de complications de grossesse. Le couple a perdu son fils (qu’ils ont nommé Jack) un mois après avoir annoncé la grossesse.

“Nous sommes choqués et dans le genre de douleur profonde dont vous n’entendez parler que, le genre de douleur que nous n’avons jamais ressenti auparavant”, a écrit Teigen sur les réseaux sociaux à l’époque. «Nous n’avons jamais été en mesure d’arrêter le saignement et de donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré des sacs et des sacs de transfusions sanguines. Ce n’était tout simplement pas suffisant.

Dans sa publication sur les réseaux sociaux de mercredi, Teigen a admis que la fausse couche l’avait rendue nerveuse à l’idée d’annoncer la nouvelle grossesse.

“Chaque rendez-vous que je me suis dit, ‘ok si c’est sain aujourd’hui, je vais l’annoncer’, mais ensuite je pousse un soupir de soulagement en entendant un battement de cœur et je décide que je suis encore trop nerveuse”, a-t-elle écrit. “Je ne pense pas que je sortirai un jour d’un rendez-vous avec plus d’excitation que de nervosité, mais jusqu’à présent, tout est parfait et magnifique et je me sens plein d’espoir et incroyable.”

Teigen et Legend ont déjà deux enfants, tous deux également conçus par FIV.