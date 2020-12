Chrissy Teigen dit qu’elle est actuellement dans une «période de transformation» dans sa vie après avoir tragiquement perdu son fils à la naissance.

L’ancien mannequin, 35 ans, et son mari John Legend, 41 ans, ont révélé dans une déclaration émouvante en octobre que le couple avait perdu leur fils Jack.

Et même s’ils naviguent toujours à travers la tragédie, Chrissy admet qu’elle commence enfin à se souvenir de la joie.

Après avoir reçu des fleurs d’amis le jour de son 35e anniversaire, Chrissy a déclaré: «Je suis juste assise à mon bureau, j’écoute de la musique et donc, si contente et heureuse… de penser.

«J’ai reçu ces fleurs d’anniversaire il y a une semaine et je ne sais pas si elle sait à quel point la beauté de celles-ci, en les regardant tous les jours, s’est transformée en une réflexion sur la transformation d’une période, les jours autour de 35 ans.







(Image: CHRISSY TEIGEN via REUTERS)



Elle a continué: « Je me suis réveillée. Le chagrin intense et la douleur physique avaient disparu. Mon cerveau était de retour et mes bonsesses, je vous le dis, mes os sont revenus.

«Je n’oublierai jamais cette période dans le temps et ces fleurs, je veux qu’elles se souviennent à jamais comme de la joie et de l’amour puuuuuure que je veux juste… partager.

« Cela doit être transformé en quelque chose, quelque chose. Une manchette où chaque fois que je cherche quelque chose, je me souviens de la joie. »







(Image: CHRISSY TEIGEN via REUTERS)



Elle a ajouté: « Pour me souvenir de cette joie et de tous les … fous. Je ne sais pas. Une ambiance. De plus, je ne suis pas défoncée !! Je suis sobre. Je pense juste. Lol. Je vous aime les gars. »

Le mois dernier, Chrissy et John ont parlé du «vide» qu’ils ressentaient alors qu’ils pleuraient pour leur fils.

Apparaissant sur Good Morning America, John a révélé qu’il était initialement « inquiet » de partager les photos intimes avec le monde, mais pense maintenant que c’est un moyen pour le couple de perpétuer la mémoire de Jack.







(Image: Instagram)



John a dit: « [Chrissy] J’avais vraiment l’impression que l’une des façons dont nous garderions la mémoire de Jack était de prendre des photos de ce moment. J’étais inquiète, je me disais: «Je ne veux pas aimer commémorer cette douleur».

«Mais ce qui est fou à propos d’une fausse couche, c’est que vous ne repartez pas avec quoi que ce soit, vous avez ce vide.

« Et nous voulions prendre les photos pour avoir quelque chose à retenir. »

Chrissy a parlé du chagrin qu’elle a vécu, admettant: « Je me donne définitivement la permission de ressentir un chagrin complet et total. »









Chrissy a ajouté: « Chaque jour est tellement différent, alors quand les gens me demandent comment je vais, je dis toujours: » Je vais bien, aujourd’hui « . »

Elle a ajouté: « De toute évidence, c’est tellement douloureux de vivre quelque chose comme ça, en tant que femme – quelque chose qui était à l’intérieur de votre corps que vous étiez en train de nourrir et de prendre en charge. »

Le couple a admis que bien qu’ils aient été forcés de traverser les jours les plus douloureux de leur vie, leur fille Luna, quatre ans, et leur fils Miles, deux ans, les ont aidés à sortir une famille plus forte.

Si vous avez été touché par cette histoire, des conseils et un soutien peuvent être trouvés à Sands (organisme de bienfaisance mortinaissance et mort néonatale). Vous pouvez les appeler au 0808164 3332 ou par e-mail à helpline@sands.org.uk