Chrissy Teigen s’est ouverte sur sa décision d’arrêter de boire de l’alcool.

L’ancienne mannequin – qui partage deux enfants avec son mari John Legend – a révélé qu’elle avait récemment célébré son anniversaire de sobriété d’un mois.

Adoptant son mode de vie modifié, Chrissy, 35 ans, a expliqué ce qui l’avait poussée à passer de boire le jour et le soir à ne pas boire du tout.

«Il y a un mois, le jour de mon anniversaire, j’ai reçu ce livre de mon médecin et ami», a-t-elle déclaré à ses fans sur Instagram en brandissant le livre de Holly Whitaker intitulé Quit Like a Woman: The Radical Choice de ne pas boire dans une culture obsédée par l’alcool .







«J’en avais fini de me faire un ** de moi-même devant les gens (je suis toujours embarrassée), fatiguée de boire la journée et de me sentir comme une merde à 6 ans, de ne pas pouvoir dormir», dit-elle.

Elle a recommandé le livre à ses fans – même s’ils ne veulent pas adapter le même style de vie qu’elle a choisi.

Chrissy a ajouté: « Je suis sobre depuis et même si vous ne pouvez pas vous voir le faire ou simplement ne pas vouloir, c’est toujours une lecture incroyable. »

Chrissy – qui partage Luna, quatre ans, et Miles, deux avec son mari John – avait déjà parlé de sa bataille contre l’alcoolisme dans une interview de 2017 avec Cosmopolitan.







Elle leur a dit: « Je buvais à bout portant. Je me suis habituée à être coiffée et maquillée et à prendre un verre de vin.

«Ensuite, ce verre de vin me permettait d’en avoir un avant la remise des prix. Et puis un tas à la remise des prix.

«Et puis je me suis senti mal d’avoir fait une sorte de a ** de moi-même à des gens que je respectais vraiment.

Le commentaire est venu après que Chrissy ait déjà évoqué sa sobriété dans un message du jour de Noël.









Elle a dit à ses followers: « Essayer de savoir si mon amour des cristaux pour le visage est une phase de sobriété ou un style de vie. »

Cela vient après que l’ancien mannequin de Victoria’s Secret a également déclaré qu’elle cherchait des conseils en cas de deuil après avoir perdu son fils à naître.

Chrissy a révélé dans une déclaration émouvante en octobre que le couple avait perdu leur fils Jack.

Le couple a admis que bien qu’ils aient été forcés de traverser les jours les plus douloureux de leur vie, leur fille Luna et leur fils Miles les ont aidés à sortir une famille plus forte.

