Chrissy Teigen admet qu’elle est « triste » de ne plus jamais être enceinte.

L’ancien mannequin, 35 ans, et son mari John Legend, 41 ans, ont révélé dans une déclaration émouvante en octobre que le couple avait perdu leur bébé Jack.

Et même s’ils naviguent toujours à travers la tragédie, Chrissy admet que la tristesse est toujours très en elle car elle l’a frappée de ne plus jamais être enceinte.

«C’est moi et mon corps, hier encore», a-t-elle écrit. «Même si je ne suis plus enceinte, chaque regard dans le miroir me rappelle ce qui aurait pu l’être.

« Et je n’ai aucune idée de pourquoi j’ai encore cette bosse, honnêtement. C’est frustrant. Mais je suis fier de l’endroit où tout ce voyage a conduit mon corps et mon esprit par d’autres moyens. »

« J’adore être enceinte, tellement, et je suis triste de ne plus jamais l’être. Mais j’ai la chance d’avoir deux petits incroyables qui se transforment de plus en plus en grands petits gens chaque jour. Anyhoo. Je t’aime les gars. . Xx. «

Son mari John Legend a publié une série de cœurs sous son message.

Le mois dernier, Chrissy et John ont parlé du «vide» qu’ils ressentaient alors qu’ils pleuraient pour leur fils.

John a dit: « [Chrissy] J’avais vraiment l’impression que l’une des façons dont nous garderions la mémoire de Jack était de prendre des photos de ce moment. J’étais inquiète, je me disais: «Je ne veux pas aimer commémorer cette douleur».

«Mais ce qui est fou de faire une fausse couche, c’est que vous ne repartez pas avec quoi que ce soit, vous avez ce vide.

« Et nous voulions prendre les photos pour avoir quelque chose à retenir. »

Chrissy a ajouté: « Chaque jour est tellement différent, alors quand les gens me demandent comment je vais, je dis toujours: » Je vais bien, aujourd’hui « .

« De toute évidence, c’est tellement douloureux de vivre quelque chose comme ça, en tant que femme – quelque chose qui était à l’intérieur de ton corps que tu étais en train de nourrir et de prendre soin. »

Le couple a admis que bien qu’ils aient été forcés de traverser les jours les plus douloureux de leur vie, leur fille Luna, quatre ans, et leur fils Miles, deux ans, les ont aidés à sortir une famille plus forte.

Si vous avez été touché par cette histoire, des conseils et un soutien peuvent être trouvés à Sands (organisme de bienfaisance pour la mortinaissance et la mort néonatale). Vous pouvez les appeler au 0808164 3332 ou par e-mail à helpline@sands.org.uk