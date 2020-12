Chrissy Teigen s’ouvre sur son corps trois mois après la perte de son troisième enfant, Jack.

Le mercredi 23 décembre, l’ancien mannequin s’est rendu sur Instagram pour partager un rapport d’étape personnel.

«C’est moi et mon corps, hier encore», a-t-elle écrit. «Même si je ne suis plus enceinte, chaque regard dans le miroir me rappelle ce qui aurait pu être. Et je ne sais pas pourquoi j’ai encore cette bosse, honnêtement.

Elle a poursuivi: « C’est frustrant. Mais je suis fière de savoir où tout ce voyage a conduit mon corps et mon esprit d’une autre manière. J’adore être enceinte, tellement, et je suis triste de ne plus jamais l’être. Mais j’ai de la chance d’avoir deux petits incroyables qui se transforment de plus en plus en grands petits gens chaque jour. Anyhoo. J’adore les gars. Xx. «

Comme beaucoup se souviennent, Chrissy a révélé la nouvelle déchirante qu’elle et son mari John legend a subi une perte de grossesse en octobre. Depuis lors, le couple a été ouvert et transparent sur leur perte et leur chagrin sur les réseaux sociaux.