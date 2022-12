Chrissy Teigen dévoile sa bosse pour la photo de famille d’un chandail de Noël moche – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA

Chrissy Teigen montre son esprit de vacances depuis un certain temps maintenant et il semble qu’elle se soit surmontée d’une nouvelle photo de famille hilarante. Le mannequin / auteur de livres de cuisine s’est rendu sur son Instagram le samedi 17 décembre pour partager une photo d’elle-même, son mari John legend et leurs deux enfants, fille Lune6 ans et fils Milles4, alors qu’ils enfilaient des chandails de vacances laids pour un joli cliché que Chrissy a sous-titré avec des arbres de Noël et des émojis de cœur.

Plus à propos Chrissy Teigen

Assis sur un trône dans un sweat à capuche vert collant, John semblait jouer le Père Noël sur la photo alors qu’il tenait les enfants sur ses genoux. Luna avait l’air adorable dans sa robe de fête bruyante et occupée, tandis que Miles portait une chemise de vacances sur le thème des dinosaures. Pendant ce temps, avec son ventre de femme enceinte exposé, Chrissy a posé comme une pro derrière sa progéniture dans un cardigan digne de ce nom et un maquillage tout aussi digne de ce nom.

La photo de vacances vient après que Chrissy ait révélé à ses fans qu’elle avait besoin d’une petite pause après toute la joie festive de Thanksgiving ! Elle avait partagé une photo d’elle-même reposant sur un tabouret dans sa cuisine, les pieds sur le comptoir et son bébé bien en vue. Sous-titrant l’album “Un peu plus”, Chrissy a également ajouté des clips de sa famille pendant les vacances, dont un de John arrosant une dinde et un autre de Luna et Miles tirant sur le triangle.

Chrissy et John sont devenus de plus en plus forts ces derniers temps après avoir annoncé qu’ils étaient à nouveau enceintes. “Ces dernières années ont été pour le moins un flou d’émotions, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs”, a commencé Chrissy sur son Instagram en août. “1 milliard de coups plus tard (dans la jambe ces derniers temps, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route”, a-t-elle ajouté, avant de faire référence à la perte tragique de son enfant il y a 25 mois.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





En octobre 2020, Chrissy a révélé à ses fans qu’elle avait récemment subi la perte de sa troisième grossesse. A mi-chemin d’elle grossesse avec Jack, Chrissy a été admise à l’hôpital le 27 septembre 2020, après avoir eu des saignement d’un placenta affaibli après 10 jours d’ordonnance médicale alitement à domicile. Dans une nouvelle déchirante, elle et John ont perdu leur fils Jack le 30 septembre. nécessaire pour survivre », a écrit Chrissy sur Instagram à l’époque. “Nous t’aimerons toujours.”

Lien connexe En rapport: Steve Kornacki: 5 choses à savoir sur le correspondant politique de MSNBC couvrant les élections de mi-mandat

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.