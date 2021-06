Chrissy Teigen brise le silence sur la controverse sur le harcèlement : comment pardonner

Des semaines après la réapparition de ses vieux tweets méchants, Chrissy Teigen est revenue sur les réseaux sociaux pour s’excuser une fois de plus pour ses antécédents de cyberintimidation.

« Je sais que j’ai été silencieux, et Dieu sait que vous ne voulez pas entendre parler de moi, mais je veux que vous sachiez que je suis assis dans un trou de punition mondiale méritée, l’ultime ‘assis-toi ici et réfléchis à ce que vous l’avez fait », a écrit Teigen dans un article de blog lundi.

Le mois dernier, Teigen a été dénoncé pour avoir harcelé publiquement Courtney Stodden, à qui on a dit de se suicider alors qu’ils n’avaient que 16 ans. Les antécédents de Teigen en matière d’intimidation comprenaient également des tweets vicieux dirigés contre Avril Lavigne, Lindsay Lohan et un politicien républicain Sarah Palin.

« Pas un jour, pas un seul instant ne s’est écoulé sans que je n’aie ressenti le poids écrasant du regret pour les choses que j’ai dites dans le passé », a écrit Teigen en référence à ses tweets. « J’ai vraiment honte d’eux. Alors que je les regarde et que je comprends le mal qu’ils ont causé, je dois m’arrêter et me demander : comment ai-je pu faire ça ? »

Bien que Teigen ait exprimé sa culpabilité et sa honte pour ses comportements toxiques, pouvons-nous pardonner aux gens leurs déclarations problématiques passées ? Les experts disent que c’est difficile, mais des excuses sincères peuvent faciliter le processus. Dans son message, Teigen note qu’elle s’est excusée publiquement « à une personne », tout en reconnaissant qu’il y en a beaucoup d’autres à qui elle doit s’excuser.

« Je suis en train de contacter en privé les personnes que j’ai insultées », a-t-elle poursuivi. « Je comprends qu’ils ne veuillent peut-être pas me parler. Je ne pense pas que j’aimerais me parler… Mais s’ils le font, je suis là et j’écouterai ce qu’ils ont à dire, tout en m’excusant par des sanglots . »

Teigen est l’une des nombreuses célébrités à admettre des erreurs qui ont nui aux autres, intentionnellement ou non. Ryan Reynolds et sa femme Blake Lively ont exprimé leurs regrets pour leur mariage en 2012 dans une plantation de Caroline du Sud, le qualifiant de « quelque chose pour lequel nous serons toujours profondément et sans réserve ». Et Alton Brown s’est excusé après avoir écrit un tweet « désinvolte » sur l’Holocauste.

Avant d’accepter des excuses, il est important d’exprimer d’abord ce que vous ressentez vraiment, explique le Dr Judith Orloff, psychiatre et auteur de « Liberté émotionnelle : Libérez-vous des émotions négatives et transformez votre vie ».

« Le pardon est une chose très importante à considérer lorsque quelqu’un vous a blessé », dit-elle. « Vous devez traverser une série d’émotions – colère, rage, ressentiment, douleur – et arriver au point de libérer tout cela en premier. Vous ne pouvez pas simplement aller directement au pardon quand quelqu’un a dit quelque chose d’aussi horrible comme ça à toi.«

Fred Luskin, directeur du Stanford Forgiveness Project, rappelle que la raison de pardonner est de se libérer du poids qui accompagne la rancune, plutôt que d’apaiser le délinquant.

« Garder rancune et être amer peut avoir des conséquences sur la santé physique ainsi que sur la santé mentale, et le relâcher peut réduire considérablement le stress », dit-il, ajoutant que « le non-pardon n’est pas gratuit ».

À quoi ressemblent de vraies excuses

Luskin a déclaré qu’il était courant que les excuses soient « bon marché » et manquent d’authenticité ou de sincérité, mais il y a beaucoup à faire pour se repentir. Selon Luskin, de vraies excuses nécessitent des remords ou la reconnaissance de ce que vous avez fait de mal, ainsi que des réparations ou des actions prises pour grandir à partir de l’expérience.

« Le simple fait de dire ‘Je suis désolé’ n’est pas si grave. Un vrai ‘Je suis désolé’ liera le comportement à l’effet sur les autres », dit-il, ajoutant que des excuses sincères peuvent faciliter pardonner à quelqu’un le mal qu’il a fait.

Voici les cinq langages des excuses, selon le psychologue TM Robinson-Mosley :

Exprimer des regrets : s’excuser catégoriquement.

Accepter la responsabilité : au lieu de dire que vous aviez raison, dites que vous aviez tort.

Faire un dédommagement : demander ce que vous pouvez faire pour y remédier.

Se repentir sincèrement : Faire de son mieux pour ne pas refaire l’erreur.

Demander le pardon : demander ce que vous devez faire pour être pardonné.

Contributeur : David Oliver