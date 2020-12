Chrissy Teigen a créé une ambiance estivale chic lors de son escapade ensoleillée à Saint-Barthélemy avec sa famille.

Le mannequin et présentateur, âgé de 35 ans, s’est dirigé vers une randonnée à travers les collines de l’île avec son mari John Legend et ses copains.

Et elle a été enfilée dans un maillot de bain noir qu’elle a associé à une écharpe légère qui flottait derrière elle dans le vent.

Complétant l’ensemble avec un sac boîte noire et des baskets blanches, la star a travaillé ses cheveux en tresses pour la randonnée.

John, quant à lui, a opté pour une tenue tout noire simple mais non moins élégante composée de baskets, de shorts et d’un t-shirt.

Le chanteur John – qui a été nommé People’s Sexiest Man Alive 2020 – fête ses 42 ans lundi, son anniversaire faisant suite à la période des fêtes.







Saint Barthélemy a rouvert ses portes aux voyageurs nord-américains en juin, mais les touristes sont tenus de prouver qu’ils ont été testés négatifs pour Covid ou de mettre en quarantaine si aucun test n’est disponible.

Chrissy et John ont fait face au chagrin en 2020 après la mort de leur fils nouveau-né Jack en septembre.

S’adressant à Instagram, Chrissy a partagé la nouvelle déchirante avec ses fans et a depuis été accueillie par un flot de soutien et de paroles aimables.







« Nous sommes choqués et dans le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler, le genre de douleur que nous n’avons jamais ressentie auparavant », a-t-elle écrit.

«Nous n’avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines. Ce n’était tout simplement pas suffisant.

Ils l’avaient nommé Jack, et avaient dit qu’il ferait partie de leur famille «pour toujours».







Franchement, la mère de deux enfants a été ouverte sur l’expérience déchirante avec ses fans.

Chrissy a mis à jour ses fans avec une photo déchirante montrant sa bosse post-bébé après avoir perdu son fils.

Elle a écrit à côté de la photo: « C’est moi et mon corps, hier. Même si je ne suis plus enceinte, chaque regard dans le miroir me rappelle ce qui aurait pu être.







«Et je n’ai aucune idée de pourquoi j’ai encore cette bosse, honnêtement.

«C’est frustrant. Mais je suis fier de savoir où tout ce voyage a conduit mon corps et mon esprit d’autres manières.

« J’adore être enceinte, tellement, et je suis triste de ne plus jamais l’être. Mais j’ai la chance d’avoir deux petits incroyables qui se transforment de plus en plus en grands petits gens chaque jour. . Xx. «







Le célèbre couple partage sa fille Luna, quatre ans, et son fils Miles, deux ans.

Et John a dédié sa performance BBMA à sa femme Chrissy, en sortant le morceau Never Break.

« C’est pour Chrissy, » dit-il dans le micro alors qu’il était assis au piano.

Les paroles poignantes disaient: « Je ne m’inquiète pas pour nous et je ne l’ai jamais été. Nous savons comment l’histoire se termine. Nous ne casserons jamais. »

