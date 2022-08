Chrissy Teigen annonce sa grossesse : “La joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chrissy Teigen est enceinte. Le mannequin, 36 ans, pris à Instagram mercredi pour partager qu’elle et son mari, John Legend, agrandissent leur famille.

“Ces dernières années ont été pour le moins un flou d’émotions, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs”, a commencé sa légende.

“1 milliard de coups plus tard (dans la jambe ces derniers temps, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route. À chaque rendez-vous, je me suis dit “ok si c’est sain aujourd’hui, je vais l’annoncer” mais ensuite je pousse un soupir de soulagement d’entendre un battement de cœur et de décider que je suis encore trop nerveux.”

Elle a poursuivi: “Je ne pense pas que je sortirai un jour d’un rendez-vous avec plus d’excitation que de nervosité, mais jusqu’à présent, tout est parfait et magnifique et je me sens plein d’espoir et incroyable. Ok ouf ça a été très difficile de garder ça dans depuis si longtemps!”

L’auteur de “Cravings: Hungry For More”, qui a fait face à un scandale de cyberintimidation l’année dernière, a reçu les meilleurs voeux de ses fans. “Félicitations. Je vous aime les gars. Vous êtes si forts”, a écrit un utilisateur.

Legend et Teigen ont perdu leur troisième bébé, Jack, en septembre 2020 après avoir connu des complications de grossesse à 20 semaines. Ils partagent deux enfants : Luna, 6 ans, et Miles, 4 ans.

Teigen a annoncé sa perte de grossesse en septembre sur les réseaux sociaux après son hospitalisation.

“Nous sommes choqués et dans le genre de douleur profonde dont vous n’entendez parler que, le genre de douleur que nous n’avons jamais ressenti auparavant”, a-t-elle déclaré. a écrit à l’époque. “Nous n’avons jamais été en mesure d’arrêter le saignement et de donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré des sacs et des sacs de transfusions sanguines. Ce n’était tout simplement pas suffisant.”

En juillet 2021, Teigen a révélé qu’elle et Legend avaient planté un arbre à l’intérieur de leur nouvelle maison conformément à la tradition thaïlandaise. Les cendres de Jack sont dans le sol de l’arbre, selon le modèle. Elle a ajouté que ses deux enfants parlent de Jack dans leur vie quotidienne.

“La façon dont Miles et Luna parlent de lui est si belle et me rappelle quand je parlais peu à mon grand-père qui était juste assis à côté de ma mère dans une petite urne”, a déclaré Teigen au magazine People en avril 2021. “C’est tout belle, et j’aime que la tradition perpétue.”

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.