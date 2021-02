Chrissy Teigen a montré ses lèvres gonflées par claquements après une mystérieuse réaction allergique.

Le mannequin américain de 35 ans et épouse du chanteur John Legend s’est tourné vers les réseaux sociaux pour remettre les pendules à l’heure.

Soucieuse d’éviter toute spéculation selon laquelle elle aurait reçu des injections de comblement pour les lèvres, Chrissy a expliqué qu’elle avait eu une sorte de réaction après avoir mordu dans une orange.

Elle a déclaré dans la vidéo: « Vous allez tous penser que j’ai des produits de remplissage pour les lèvres, mais je n’ai pas eu de produits de remplissage pour les lèvres entre hier soir et maintenant. »

Chrissy a alors ri: « J’avais, j’aime bien, mordu une orange pour essayer de l’ouvrir, et je pense qu’il devait y avoir, genre, un pesticide ou quelque chose dessus. »







(Image: chrissyteigan / Instagram)



La beauté des médias sociaux a ensuite touché ses lèvres en commentant: « Ugh, c’est dur! »

Le modèle a également partagé un autre selfie avec les lèvres gonflées et a également noté dans une légende: « Le nez est trop gonflé lol. »

Eh bien, en espérant qu’ils guérissent bientôt!

Les messages font suite à un message plus émouvant de Chrissy plus tôt ce mois-ci.







(Image: chrissyteigan / Instagram)







(Image: chrissyteigan / Instagram)



Partageant des images d’une séance photo au Mexique au cours de sa dernière grossesse, Chrissy a réfléchi à ce moment heureux avant de subir la mortinaissance d’elle et du fils de John, Jack en septembre de l’année dernière.

Écrivant le 5 février, Chrissy a écrit: «Ce sont de notre tournage vidéo pour Wild in Mexico.

«J’avais 10 semaines et j’étais complètement heureuse. Je savais que la vidéo prendrait un peu de temps pour se réunir alors j’ai pensé que ce serait mignon de partager nos nouvelles avec le monde à travers le vieux tour classique de la main sur le ventre à la fin.

« Je n’aurais jamais pu imaginer ce qui se passerait au cours des 10 prochaines semaines … Je ne suis pas sûr de pouvoir revoir cette vidéo sans sangloter mais j’espère qu’il ressent mes larmes et sait qu’il nous manque tellement. »







(Image: Instagram)



Elle a poursuivi: « Il aurait été ici d’un jour à l’autre maintenant – s’il était comme Luna et Miles, je le serais probablement dans ses bras pendant que nous parlions. Je suis si pleine de regret que je n’ai pas regardé son visage quand il était née.

«J’avais tellement peur de le voir dans mes cauchemars que j’ai oublié de le voir dans mes rêves. Je souffrais chaque jour de ce remords.

« Ce mois-ci est un rappel approximatif et pour être honnête, je pensais que le pire était passé mais je suppose que la vie et les émotions ne sont pas programmées. »







(Image: Instagram)



Chrissy a signé: « Je vous aime en morceaux et je vous suis reconnaissante de tout votre soutien et de votre amour. Je crois fermement que l’énergie et la guérison voyagent à travers le ciel nocturne et je le sens, je le promets. [red heart emoji]️ et je t’aime Jack. Tu me manques tant. »

John et Chrissy sont également les parents de Luna, quatre ans, et de Miles, deux ans.

