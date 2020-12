Chrissy Teigan aime tellement la bonne cuisine qu’elle a créé son propre site Web de cuisine, Cravings.

Ainsi, le modèle devenu auteur de livres de cuisine et mari musicien John Legend ne s’est pas retenu pendant qu’ils s’approvisionnaient pour Noël à St Barth.

Le couple a été aperçu en train de charger un chariot avec de la nourriture et d’autres friandises mardi.

Ils se sont assurés de garder un œil attentif sur son fils de deux ans, Miles, en le faisant sauter dans le chariot pendant qu’ils faisaient leurs courses dans le supermarché.







(Image: IMP / Backgrid / Eliot Press / MEGA)



Avec des goodies empilés autour de lui, Miles semblait heureux et content.

Pour son shopping, Chrissy portait une robe maxi licou de couleur rouille, tandis que ses cheveux étaient attachés en un nœud supérieur.

Le lendemain, la femme de 35 ans a partagé ses réflexions sur son corps post-grossesse avec les fans.

Chrissy a partagé une photo d’elle-même vêtue d’une robe découpée et a expliqué que sa silhouette avait changé depuis la perte tragique de son troisième enfant, son fils Jack, en octobre.







(Image: IMP / Backgrid / Eliot Press / MEGA)



Dans une tentative de déstigmatiser le nourrisson et la perte de grossesse, Chrissy a publiquement relaté sa perte dévastatrice.

Dans sa dernière mise à jour, elle a déclaré: « C’est moi et mon corps, hier. Même si je ne suis plus enceinte, chaque coup d’œil dans le miroir me rappelle ce qui aurait pu être.

« Et je n’ai aucune idée de pourquoi j’ai encore cette bosse, honnêtement. C’est frustrant. Mais je suis fier de l’endroit où tout ce voyage a conduit mon corps et mon esprit par d’autres moyens.







(Image: chrissyteigan / Instagram)



« J’adore être enceinte, tellement, et je suis triste de ne plus jamais l’être. Mais j’ai la chance d’avoir deux petits enfants incroyables qui se transforment de plus en plus en grands petits gens chaque jour. »