Chrissy Metz et Bradley Collins, la star de « This Is Us », se sont séparés après près de quatre ans de relation

Chrissy Metz et Bradley Collins décident d’arrêter.

Metz, 43 ans, et Collins ont publié vendredi une déclaration commune sur les réseaux sociaux selon laquelle le couple s’est officiellement séparé.

« Après trois ans et demi de vie commune, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse à l’amiable », ont-ils posté sur les réseaux sociaux.

L’ACTRICE CHRISSY METZ DE « CECI EST NOUS » PARLE DU POUVOIR DE LA PRIÈRE DANS UN NOUVEAU LIVRE POUR ENFANTS

« Même si nous continuons à nous aimer beaucoup, nous pensons que c’est la meilleure voie pour nous deux.

Nous avons encore des livres à écrire, des chansons à chanter et une amitié particulière qui nous gardera dans la vie de l’autre pour toujours. »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Metz est surtout connue pour son interprétation de Kate Pearson dans « This Is Us » et a chanté plusieurs fois dans le personnage de la série à succès, ainsi que pour des remises de prix et de manière indépendante.

LA STAR DE « CECI EST NOUS » MANDY MOORE DIT QU’ELLE A REÇU DE « TRÈS PETITS » CHÈQUES RÉSIDUELS POUR LE SPECTACLE

Elle a reçu des nominations aux Primetime Emmy Awards et deux Golden Globe Awards pour son célèbre rôle. Collins est également auteur-compositeur.

En février, Metz et Collins ont écrit ensemble un livre intitulé «Quand je parle à Dieu, je parle de toi».

Le livre se concentre sur le pouvoir de la prière et sa mise en œuvre dans la vie des enfants.

‘PERCÉE’ IMPACTÉ ‘CECI EST NOUS’ LA PROPRE FOI DE LA STAR CHRISSY METZ

« Le livre vous dit : ‘Oui, vous pouvez.’ Vous pouvez prier pour vos animaux de compagnie, vous pouvez prier pour vos grands-parents, et quel que soit votre âge, vous pouvez avoir une relation avec Dieu », avait précédemment expliqué Collins lors d’une interview sur Today.

Collins a déclaré que son expérience avec son grand-père malade lorsqu’il était enfant l’avait amené à se demander qui pouvait prier.

« Mon grand-père était très malade quand j’étais petite et je ne savais pas si je pouvais prier ou non. »

Parallèlement au livre, le couple a également collaboré à une collection de berceuses intitulée « Prayed for This Day ».

« J’ai enseigné à l’école maternelle et j’ai une très grande famille… de la façon dont j’ai été élevée, ma grand-mère a toujours dit que chanter, c’est comme prier deux fois. Et j’ai juste pensé que c’était approprié. Et puis nous faisions juste du chant instrumental. pour le livre audio que j’ai lu, puis les paroles et la chanson sont tombées en quelque sorte », a-t-elle déclaré à propos de l’album.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Nous avons écrit dix chansons en quatre jours environ, ce qui est du jamais vu pour nous deux », avait alors révélé Metz.

Metz et Collins ont commencé à sortir ensemble après s’être rencontrés sur l’application de rencontres Bumble. La star de « This is Us » a officialisé leur relation sur Instagram en 2020.

Un an plus tard, Metz a parlé de leur relation dans l’émission de radio Sirius XM d’Andy Cohen.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Qui savait que je devais aller sur le vieux Bumble ? Mais je n’ai aucune honte », a plaisanté Metz lors de l’interview en 2021.