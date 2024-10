Chrissy Metz a dû subir des comparaisons hollywoodiennes inutiles dans son rôle marquant.

Tout en parlant de son rôle de Kate Pearson sur NBC C’est nousle double nominé aux Golden Globes a expliqué ce qu’il ressentait en étant « choisi pour un rôle si spécial » par le créateur Dan Fogelman, qui a finalement contribué à une représentation grande taille à l’écran.

« Chaque fois que je pense à Dan, cela me rend vraiment ému », a déclaré Metz sur Le spectacle de Jamie Kern à Lima. « Tout d’abord, il est absolument brillant de la manière la plus humble et la plus autodérision. Et il est tellement en phase avec l’émotion et la condition humaine. Cela transparaît, je pense, dans tout ce qu’il fait.

Elle a ajouté : « Mais aussi, il a été présenté à l’origine comme un film, et un dirigeant d’un endroit, je ne sais pas, partout où il a dit : ‘Oh, attends, alors la fille de grande taille, elle est, comme, de taille plus. ? Comme Kate Winslet ? Et [Fogelman] c’était comme : « Tout d’abord, qu’est-ce que tu dis ? Deuxièmement, non, c’est une vraie femme qui a vraiment été confrontée à des problèmes de poids et cela a tourmenté toute sa vie.

Notant que le personnage « était vaguement basé sur sa sœur », Metz a déclaré: « Je pense que Kate était très importante pour Dan. » Dans la série, Kate est obèse, ce qui lui fait lutter avec son estime de soi tout au long de sa vie et met à rude épreuve sa relation avec sa mère Rebecca (Mandy Moore).

Sterling K. Brown, Chrissy Metz et Justin Hartley sur C’est nous. BNC

« Donc, sachant cela et sachant qu’il était si intentionnel quant à qui il voulait », a expliqué Metz avant de commencer à pleurer. « Une grande partie de ma vie, je ne me suis jamais senti choisi… et être choisi pour un rôle, une série et une époque aussi spéciale, je dis toujours que si je ne réserve plus jamais un autre rôle, une série ou un film, c’est suffisant. »

Milo Ventimiglia et Moore ont joué Jack et Rebecca, les parents des « trois grands », les triplés Kate, Kevin (Justin Hartley) et Randall (Sterling K. Brown), pendant l’intégralité des six saisons de la série dramatique NBC à partir de 2016. jusqu’en 2022. La série a suivi la famille Pittsburgh à travers plusieurs époques, de la naissance de leurs enfants à la mort prématurée de Jack, en passant par la vie d’adulte des triplés, élevant leur propre famille.