Chrissie Carnell Bixler critique Ashton et Mila à propos de Danny Masterson – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Chrissie CarnellBixlerqui sortait autrefois avec Ce spectacle des années 70 acteur Danny Masterson et était l’une des trois femmes qui l’ont accusé d’agression lors de son procès pour viol en cours, critiquée Ashton Kutcher et Mila Kunis. Les deux hommes ont écrit des lettres de soutien à Masterson avant son procès le 7 septembre, où il a été reconnu coupable de deux chefs de viol et condamné à 30 ans de prison à vie.

« Chère Ashton, je connais les secrets que ton « modèle » garde pour toi. Ceux qui vous tueraient. As-tu oublié que j’étais là ? Bixler, 43 ans, a écrit via ses histoires Instagram le 8 septembre, alléguant que Kutcher, 45 ans, avait appelé Masterson, 47 ans, en février 2001 avec une sorte de « plan » infâme.

Elle a ensuite déplacé son attention pour appeler Kunis, 40 ans, dans son long message. «Je prie pour que vous commenciez à traiter ce que vous avez vécu en tant qu’enfant sur ce plateau. Vos anciennes interviews sont très révélatrices », a écrit Bixler.

Bixler a gardé sa déclaration relativement vague et, bien qu’elle ait mentionné les lieux et les dates d’événements présumés survenus parmi les anciens camarades du casting, elle n’a fourni ni plus de détails ni de contexte.

Kutcher et Kunis n’étaient pas les seuls Ce spectacle des années 70 anciens qui ont écrit des lettres de soutien à Masterson avant sa condamnation. Debra Jo Ruppqui a joué Kitty Foreman dans la sitcom, et Kurtwood Smith, qui jouait Red Foreman, a également participé. Costar Topher Grâcequi interprétait le rôle d’Eric Foreman, était notamment absent de la liste des personnes qui ont plaidé auprès du juge pour que Masterson reçoive une peine plus clémente.

Bixler a affirmé que Masterson « détestait » Grace et l’avait « intimidé » sur le plateau via ses histoires Instagram, ajoutant: « Il était le seul gars sur ce plateau avec une intégrité et une boussole morale. »

En 2017, Bixler a d’abord accusé publiquement son ex-petit-ami de viol et elle a ensuite été l’une des quatre femmes à avoir intenté une action en justice contre Masterson en août 2019. Au cours du procès, elle a accusé Masterson d’agression, déclarant au tribunal qu’il l’avait violée en 2001. pendant qu’elle dormait. Masterson a été reconnu coupable en mai du viol de deux femmes identifiées lors du procès comme étant Jane Doe n°1 et Jane Doe n°2. Le jury n’a pas pu prendre de décision sur les allégations de Bixler.

« Je suis dévastée qu’il ait évité toute responsabilité pénale pour sa conduite odieuse à mon encontre », a déclaré Bixler dans une déclaration au Daily Mail par l’intermédiaire de son avocat de l’époque. « Malgré ma déception face à ce résultat, je reste déterminé à obtenir justice, y compris devant un tribunal civil, où, avec mes co-plaignants, je mettrai en lumière la manière dont la Scientologie et d’autres conspirateurs ont permis et cherché à dissimuler le comportement monstrueux de Masterson. »