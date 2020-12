La nature n’est pas pour tout le monde, y compris Chase Chrisley et Nanny Faye.

Cependant, malgré l’aversion du couple pour tout ce qui est en plein air, ils se joignent Savannah Chrisley pour une randonnée sur le tout nouvel épisode de ce soir Chrisley sait mieux, et E! a un aperçu exclusif de ce qui est à venir.

L’aperçu, que vous pouvez regarder dans le clip ci-dessous, commence par Chase et sa grand-mère – aka Todd Chrisleyla maman de la rencontre de Savannah dans les bois. Nanny Faye est venue préparée avec ce qui semble être le couvre-chef approprié, mais c’est à peu près la seule précaution qu’elle ou Chase a prise. En fait, ils ont même chargé des beignets à l’avance!

« Ils étaient si bons! » Nanny Faye dit à sa petite-fille. «Nous avons commencé par vous en procurer un, mais nous l’avons mangé.

Savannah émet une réponse sarcastique, et à partir de là, le trio s’envole dans les bois.

Mais en même temps, elle et Chase s’y attaquent également dans un confessionnal. « Je sais que vous pensez que je suis ennuyeuse mais attendez, cette randonnée que j’ai prévue pour nous est tellement amusante », dit la star de télé-réalité de 23 ans, exhortant son frère à « être plus comme des gens en plein air » après avoir décrit lui-même et Nanny Faye en tant que «gens d’intérieur».