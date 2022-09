Chrishell Stause taquine le drame “Selling Sunset” alors qu’elle explose la “fausse” co-star pendant le tournage de la saison 6

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “Selling Sunset”, Chrishell Stause, taquine déjà le drame alors que les caméras commencent à filmer la saison six de l’émission Netflix.

Stause est allé sur Instagram mercredi pour appeler une “fausse” co-star. La femme de 41 ans s’est fait un nom dans la première saison du salon de l’immobilier de luxe.

Maintenant, elle appelle quelqu’un parce qu’il a soif de temps devant la caméra.

“La soif de temps passé devant la caméra dans la saison 6 est RÉELLE”, a-t-elle écrit sur sa story Instagram. “Wow. C’était de la folie. Mais aussi TELLEMENT transparent. Prends tes 15 minutes de fille mais laisse mes affaires en dehors de ça.”

Bien que Stause n’ait donné aucun détail sur le moment dramatique, elle a affirmé avoir “archivé” des captures d’écran pour l’avenir.

“Les captures d’écran ont été archivées pour ce moment précis”, a-t-elle ajouté. “Bien sûr, vous avez un énorme problème avec moi maintenant, pas avant, quand vous avez une équipe de tournage autour de vous [rolling eyes emojis] je déteste le faux [s–t] Si vous voulez du temps pour la caméra, DITES JUSTE QUE. Je t’aurais aidé à trouver le bon angle.

“Mais n’essayez pas de venir pour des gens que j’aime ou pour mon entreprise quand vous avez été ajouté et que j’étais là pour vous enthousiasmer pour vous”, a poursuivi Stause. “Vous êtes intelligents. Je pense que vous verrez qui a besoin d’attention et qui est prêt à jeter n’importe qui sous le bus pour obtenir ces 15 minutes.”

Le casting de vendeurs immobiliers de luxe a vu l’ajout de Nicole Young et Bre Tiesi pour la saison six alors que Christine Quinn a dit au revoir à l’émission Netflix.

Stause n’est pas nouveau dans le drame de la série. Pour la saison cinq, elle a dû supporter de regarder sa relation avec Jason Oppenheim commencer et se terminer sur l’écran de télévision.

Jason, qui dirige le groupe immobilier avec son frère Brett Oppenheim, a déjà expliqué à quel point il était difficile de voir la relation se dérouler.

“C’était difficile”, a déclaré Jason à Page Six à l’époque. “Je l’ai regardé il y a quelques jours, et c’était encore plus difficile que prévu, donc je ne pense pas que quiconque devrait avoir à le faire, pour être honnête.”

“[I’m] toujours en train de guérir, toujours en train de traiter “, a déclaré Jason. “Je pense – ou j’espérais – que j’aurais peut-être… mieux traité maintenant, mais cela va clairement être un processus plus long que prévu.”

Une date de première pour la saison à venir n’a pas été annoncée.