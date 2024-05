Chrishell Stause, star de « Selling Sunset », rejoint le casting de « Neighbours »

La star de « Selling Sunset », Chrishell Stause, revient à ses racines de feuilleton.

L’agent immobilier et actrice, qui a fait ses débuts dans « All My Children » et « Days of Our Lives », rejoint le casting du reboot « Neighbours » d’Amazon Freevee en tant que guest star. Stause devrait commencer le tournage en Australie en juillet.

Dans « Neighbours », Stause incarnera Yasmine « Yas » Shields, décrite dans un communiqué de presse comme « une femme d’affaires glamour et prospère à la recherche d’une nouvelle opportunité passionnante ».

« Je suis honoré et excité de rejoindre un spectacle aussi apprécié et emblématique », a déclaré Stause dans un communiqué. « Venant du monde des feuilletons aux États-Unis, je reviens à mes premiers amours dans l’industrie du divertissement. Ils m’ont proposé une idée de personnage et j’ai immédiatement été enthousiaste à l’idée de trouver un moyen de la concrétiser. Ramsay Street, me voilà !

Le feuilleton quotidien australien emblématique, diffusé depuis 1985, a été repris par Amazon Freevee après son annulation et la finale de la série en 2022. L’émission a repris en septembre 2023 et a récemment remporté deux nominations aux Daytime Emmy, notamment pour une série dramatique exceptionnelle, marquant ainsi sa premières récompenses aux États-Unis

« Nous sommes ravis d’accueillir Chrishell au sein du casting de ‘Neighbours' », a déclaré le producteur exécutif Jason Herbison. « Nous avons créé un personnage spécialement pour elle et nous avons hâte qu’elle donne vie au scénario. Attendez-vous à des intrigues et des surprises – et à de nombreuses implications pour les résidents de la rue Ramsay.

Au-delà de « Selling Sunset », Stause milite également pour les droits LGBTQ et a épousé son partenaire, le musicien australien G-Flip, en 2022.