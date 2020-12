Chrishell Stause devient franc au sujet de sa nouvelle romance naissante avec Danser avec les étoiles‘ Keo Motsepe.

Chrishell et Keo sont apparus séparément sur une vidéo Instagram Live hébergée par Kaitlyn Bristowe et Jason Tartick le jeudi 3 décembre, où les tourtereaux ont parlé de leur nouvelle relation.

Chrishell a expliqué que bien qu’elle ait eu «la meilleure expérience» en tant que candidate lors de la saison 29 de DWTS, la « chose la plus cool » à ce sujet était de rencontrer le pro de la danse de 31 ans.

« Je savais de par mon travail de danse que je n’allais pas gagner une boule miroir depuis le début », a-t-elle admis. « Pour que ça vienne, je suis juste très épris. »

L’homme de 39 ans Vendre Sunset star, qui était auparavant mariée à Justin Hartley, a également révélé qu’il lui avait fallu un certain temps pour décider que sortir avec Keo était en effet la bonne décision.

«J’ai eu un peu de retard au début parce que j’étais inquiète parce qu’il est plus jeune», dit-elle. « Mais beaucoup de gars de mon âge et plus ne veulent toujours pas ce que je recherche. »