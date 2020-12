Chrishell Stause a un nouvel homme – et ce n’est pas Gleb Savchenko.

La jeune femme de 39 ans a récemment été contrainte de repousser les rumeurs selon lesquelles elle et Gleb, avec qui elle a dansé lors de son passage Dancing With The Stars plus tôt cette année, avaient eu une liaison extra-conjugale.

Chrishell récemment divorcé et l’homme marié Gleb ont tous deux nié qu’il y ait eu une relation amoureuse entre eux après que sa femme de 14 ans ait affirmé qu’il était coupable de «fidélité continue».

Maintenant, Chrishell a confirmé qu’elle était aimée – avec Keo Motsepe, un autre danseur de la série.

La star de Selling Sunset a partagé une photo de Keo en train de planter un baiser sur sa joue dans ses histoires Instagram.







Keo a partagé le même cliché, ainsi qu’un clip de Chrishell se penchant en lui.

Le danseur sud-africain a promis: « Je vous ferai toujours sourire ».

C’est la première romance que Chrishell a rendue publique depuis sa séparation d’avec le mari de l’acteur Justin Hartley.

Ils se sont mariés en 2017, mais Justin a demandé le divorce en novembre de l’année dernière, invoquant des «différences irréconciliables».

Et au milieu des rumeurs selon lesquelles elle et Gleb avaient eu une liaison, Chrishell a exprimé sa frustration que les gens aient «mal interprété» la chimie de leur piste de danse.







«J’ai l’impression que c’est vraiment ennuyeux parce que c’est une de ces choses où, vous savez, malheureusement, le timing de ce qu’il traverse personnellement, les gens veulent en faire quelque chose que ce n’est pas», a-t-elle déclaré au Daily Pop de E !.

« Donc nous sommes juste amis … Je comprends. J’ai été sur des savons. Il faut parfois avoir ce genre de trucs quand on est sur la piste de danse. Les gens interprètent mal ça. »

Et alors que les rumeurs tournoyaient autour de sa vie amoureuse, Chrishell a dit qu’elle se concentrait sur sa formation en danse.







« Je ne sors pas. Je suis vraiment occupée », dit-elle.

«J’essaye de travailler sur mon cha-chas et mes contemporains. C’est quelque chose que j’attends avec impatience dès que [DWTS] est terminé, mais j’espère que les gens voteront, donc ce ne sera pas tout de suite. Je vais m’aventurer une fois que j’en aurai fini avec ça. «

Chrishell est devenu un nom familier avec Selling Sunset, qui suit le groupe Oppenheim alors qu’il fouette des manoirs à la royauté d’Hollywood.