Une partie d’Internet était ne pas heureux avec Chrishell Stause pour avoir pris son petit ami et Danser avec les étoiles pro Keo Motsepe pour rencontrer sa famille à Noël pendant une pandémie mondiale.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont exhorté les gens à minimiser les risques de propagation du coronavirus en évitant les rassemblements avec quiconque ne vit pas avec eux. Cela n’a pas empêché des millions de personnes, y compris le couple, d’ignorer le plaidoyer, avec une certaine tranquillité d’esprit en passant des tests COVID-19 avant leurs célébrations et leurs voyages pour voir leurs proches après des mois d’auto-isolement.

Chrishell a amené Keo à la rencontre de ses deux sœurs et de l’un des mari et enfants de la femme, qui vivent près de Saint-Louis, pendant les vacances et a publié une photo du groupe assis ensemble sur un canapé tout en portant un pyjama assorti. La photo a suscité des critiques de la part de certains utilisateurs, dont un qui a écrit: « Veuillez faire attention à votre plate-forme. Ce n’est pas bon de montrer de grands rassemblements familiaux. Cela fait penser à d’autres que c’est correct. » Suite à la polémique, le joueur de 39 ans Vendre Sunset star a publié une déclaration sur Instagram.

« Pour ceux qui évoquent les préoccupations de Covid, je comprends et je suis d’accord que ce n’était pas une bonne utilisation de ma plate-forme », a écrit Chrishell, qui vit et travaille à Los Angeles. «Normalement, j’essaie toujours d’être socialement responsable avec mes messages parce que je suis naturellement une personne compatissante. Je peux voir comment cela ne montre pas cela à certains. Je comprends que vous ne serez pas d’accord, mais au moins pour que vous puissiez voir où je suis venant de… C’est ma famille immédiate et nous sommes tous capables de tester avant et après. «