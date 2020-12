Eh bien, cela a pris une tournure intéressante. Le mois dernier, Danser avec les étoiles les partenaires Chrishell Stause et Gleb Savchenko a déclenché des rumeurs d’amour après que Gleb a annoncé qu’il divorce de sa femme de 14 ans, Elena Samodanova.

Chrishell a rapidement fait taire la spéculation en disant qu’ils avaient «une forte amitié solidaire, mais rien de plus». Et quand ils se sont réunis pour la finale de la saison le 23 novembre, le Vendre Sunset star faisait très attention à ne pas paraître trop intime. «Je me suis dit: ‘Restez loin de moi!’», A-t-elle dit à E! Nouvelles plus tard. « Distance sociale! Blâmez-le sur COVID. »

Maintenant, Gleb et Chrishell dansent ensemble jusqu’au Mexique – mais avec chacun de leurs nouveaux proches!

Plus tôt ce mois-ci, DWTS pro Keo Motsepe a commencé à flirter avec Chrishell et a même partagé une photo de lui embrassant sa joue et l’appelant « bébé ». Gleb a approuvé, commentant plusieurs émojis de cœur et écrivant: « Je vous aime les gars !!! »

Une source a dit à E! Nouvelles qu’ils sortent, en fait. «C’est très nouveau», avons-nous appris. « C’est arrivé après qu’ils aient tous deux été éliminés DWTS et j’ai pu passer du temps avec d’autres personnes. «