Chrishell Stause et G Flip ne sont pas légalement mariés : rapport – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Chrishell Stause et son compagnon, Retourner G a surpris les fans avec un mariage à Las Vegas, mais il semble qu’ils n’aient peut-être pas rempli les formalités légales avant de dire «oui». Quelques jours après la Vendre le coucher du soleil star, 41 ans, et le chanteur australien, 28 ans, se sont rendus sur Instagram le 10 mai pour partager une vidéo de la cérémonie de Sin City, TMZ a rapporté que le comté de Clark, NV n’a aucune trace du mariage. HollywoodLa Vie a contacté les représentants de Chrishell et G Flip.

Des sources proches de la situation ont également déclaré au point de vente qu’il n’y avait pas de licence légale pour le couple. Cependant, ils prévoient une « cérémonie de mariage officielle » dans un avenir proche, selon les initiés.

Si les yeux de la loi ne voient peut-être pas l’union comme officielle, cela n’a pas empêché les adorables « jeunes mariés » de célébrer leur partenariat ! Peu de temps après la révélation du mariage à Vegas sur les réseaux sociaux, Chrishell et G Flip ont fait leur première apparition sur le tapis rouge en tant que duo « marié ». La star de télé-réalité était ravissante dans une robe corset rouge, car la chanteuse était une vision dans un gilet blanc et un pantalon assorti.

Chrishell a également expliqué pourquoi le couple avait initialement gardé la célébration de Sin City secrète. « C’était bien de garder les choses privées et pour nous-mêmes afin que nous puissions vraiment en profiter », a-t-elle déclaré. Divertissement ce soir. « Ensuite, une fois que nous nous sommes sentis prêts à partager, maintenant, c’est excitant parce que nous pouvons en quelque sorte revivre tout ça. Donc c’est bien », a-t-elle ajouté.

La star de Netflix a poursuivi en disant que son mariage avec la chanteuse australienne était « le meilleur jour de tous les temps », en particulier parce qu’il était d’abord gardé pour eux. « J’ai juste l’impression que certaines de ces choses sur lesquelles vous ne voulez pas entendre l’opinion des gens », a déclaré Chrishell à HE. « C’était parfait. C’était incroyable. » Elle a également confirmé qu’un Elvis Presley l’imposteur était présent lors des noces de Las Vegas.

Chrishell et G Flip ont d’abord annoncé la nouvelle du mariage avec un montage vidéo de la romance du couple. « L’amour ne se passe pas toujours comme prévu… Parfois, c’est infiniment mieux », a écrit Chrishell en légende de l’incroyable publication sur son compte Instagram. Le mariage a également eu lieu le jour de leur premier anniversaire de relation.

