Chrishell Stause prend du temps pour se concentrer sur elle-même.

Moins d’une semaine après l’annonce de sa séparation de Keo Motsepe cassé, le Vendre Sunset star a clairement indiqué qu’elle prévoyait d’être célibataire pendant un certain temps. Le sujet a été abordé après que l’actrice ait publié quelques photos d’elle-même avec un scénario à la main pour un projet secret.

« Un moment tellement amusant sur le plateau aujourd’hui! Désolée, je ne peux pas encore dire pour quoi je tournais. Même si j’aime vendre des maisons pour @theoppenheimgroup & #sellingsunset, c’était tellement agréable de revenir à mes racines de la télévision scénarisée! » elle a écrit le 2 mars avec des emojis de danse, de cœur, de sourire et de mains de prière.

Mais un adepte semblait plus concentré sur la vie privée de Stause que sur le concert. « C’est génial que vous louiez Jésus mais nous savons tous que vous [sic] forniquer avec votre petit ami », a écrit l’utilisateur des médias sociaux, lui disant plus tard« d’attendre que votre [sic] marié pour avoir des relations sexuelles. «

Cependant, Stause n’a pas perdu de temps à donner une réponse. « Quel genre de saint enfer est-ce? » elle répondit. « Eh bien, je suppose que vous ne l’avez pas vu, mais je n’ai plus de petit ami. Donc je vais forniquer avec moi-même pour l’éternité possible car je suis hors des hommes. Demandez-moi dans un an. Jésus prend le volant. »