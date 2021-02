Chrishell Stause de Sunset se sépare de beaux jours après le divorce de Justin Hartley

Chrishell Stause s’est séparée de son petit ami Keo Motspe quelques jours seulement après la finalisation de son divorce avec Justin Hartley.

La star de Selling Sunset, âgée de 39 ans, aurait appelé à la fin de sa romance éclair, cette semaine, après que le couple se soit tombé sur le tournage de Dancing With the Stars l’année dernière.

Cela survient quelques jours seulement après qu’elle et son ex-mari Justin Hartley ont terminé la procédure de divorce – plus d’un an après avoir annoncé leur séparation.

Levant le couvercle sur la romance de courte durée de Chrishell, un initié a déclaré à TMZ que sa relation avec Keo s’était effondrée pour un certain nombre de raisons.

«Elle a rompu avec lui plus tôt cette semaine», a déclaré la source.







(Image: Instagram)



«Il y a eu plusieurs choses qui ont conduit à la rupture. Keo est très bouleversé à ce sujet et essaie toujours de le traiter. «

Cela vient après que Chrishell ait fait allusion à la rupture plus tôt cette semaine lorsqu’elle a publié une photo cryptique d’elle-même et de son chien.

La star de télé-réalité a sous-titré le cliché: « Juste toi et moi gamin. »

Aimez-vous lire sur les célébrités? Inscrivez-vous à toutes les meilleures nouvelles de célébrités du miroir ici .







(Image: APEX / MEGA)



]Chrishell est entré dans une relation avec le danseur professionnel Keo Motsepe, 31 ans, qui était en partenariat avec l’actrice Anne Heche, lorsqu’elle a participé à Dancing With the Stars.

Selling Sunset’s Chrishell a dit un dernier adieu à son ex-mari Justin plus tôt ce mois-ci alors que le couple finalisait leur divorce.







(Image: Getty Images pour Moet & Chandon)







Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Obtenez un aperçu de toutes vos célébrités préférées avec notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Chrishell et l’acteur This Is Us, 44 ans, auraient vu leur séparation légale cimentée après s’être finalement mis d’accord sur les conditions.

Une source a déclaré à UsWeekly: «Les deux parties ont conclu un règlement confidentiel concernant les conditions du divorce, y compris la pension alimentaire pour époux».

Chrishell et Justin ont commencé à sortir ensemble en 2014 après avoir travaillé ensemble sur Young and the Restless.

Ils se sont mariés en octobre 2016 et le choc de Chrishell face à la rupture du mariage s’est produit sur le hit de réalité Netflix Selling Sunset.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous au [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.