Summer Walker était ringard pour ce TikTok. Elle a des chansons sur la façon dont les femmes noires sont maltraitées par rapport aux autres races, ethnies, etc. Elle est une mère célibataire de TROIS enfants, a traversé sa chute juste pour se retourner et se moquer de Chrisean. Ce n’était pas sa voie, très déplaisante.

«J’ai bien vu cette vidéo, je me suis dit : ‘Oh ouais, elle la trouve drôle’ mais ce sont toutes les pensées qui me traversaient la tête : ‘elle ne sait même pas que la vidéo de Walmart m’a déclenché.’ Lowkey m’a vraiment blessé”, a-t-elle expliqué jeudi.

Chrisean Rock aborde la vidéo TikTok de Summer Walker se faisant passer pour elle et a partagé qu’elle en avait été blessée. Cependant, elle a dit qu’elle avait rompu avec Summer et elle a proposé de supprimer la vidéo. https://t.co/BrwZNTSR7R pic.twitter.com/QLYhFPhADj

“s’il te plaît, ne prends pas mon humour [too] sérieux. Mes comédiens préférés sont Dave Chappelle, Bernie Mac, Richard Pryor et Katt Williams. Ils disent de la merde et s’en foutent. Je sais que cette génération ne comprend pas comment rire et passer à autre chose, mais oui », a-t-elle écrit.

Summer a rapidement ressenti la chaleur d’avoir fait du sale Chrisean et s’est lancée dans les histoires Instagram avec un avertissement à propos de ses comédiens préférés qui « disent de la merde et n’en ont rien à foutre ». Les fans ont demandé à la méchante du R&B de montrer plus de personnalité sur scène, mais peut-être qu’elle garde cela pour sa carrière de comédienne.

Le bœuf a commencé mercredi avec Summer TikTok se faisant passer pour Chrisean s’exprimant sur Blueface et des réactions négatives à propos de la (mauvaise) gestion de son fils nouveau-né. Tout au long du sketch, elle a porté un haut court et une dent de devant noircie. Le chanteur tient « de manière dangereuse » une poupée dont le cou pend. Elle termine avec la poupée en équilibre sur sa tête.

Ouais ! La star de télé-réalité ne joue déjà pas au manque de respect, surtout quand il s’agit de son bébé et après que Summer Walker ait doublé et triplé sa tentative de comédie chréenne, la nouvelle maman ne riait PAS. La salle d’ombre rapporte que Chrisean a critiqué Summer pour être une haineuse hypocrite et a rappelé qu’elle “battrait la merde de quiconque traverserait[es] mon chemin.”

Le problème de Summer Walker avec Chrisean Rock continue après s’être moqué de son rôle parental dans un TikTok. En réponse à l’usurpation d’identité de Summer, le rappeur a applaudi à propos du propre drame de la chanteuse avec sa petite maman et a “f*cked up BBL”.

Les commentaires sur les réseaux sociaux ont comparé les membres minces de son bébé à un « prématuré » et beaucoup ont accusé la chanteuse de mettre son enfant en danger et de « le faire mourir de faim ».

Quand il s’agit de Chrisean Jr., sa maman est très sérieuse ! La nouvelle maman est transparente sur sa croissance et a admis qu’elle avait commis une erreur dans le clip de Walmart. Si quelqu’un doit comprendre pourquoi Chrisean est « sensible », c’est bien Summer.

« Je suis sensible à un TikTok qui était viral avant que je le fasse, mais je n’ai aucune sympathie lorsque vous traînez des salopes sur le sol et que vous les abrutissez dans les éviers juste pour vous regarder de façon drôle. S’il vous plaît, resserrons-nous, cela n’a jamais été aussi grave.

Sur ses histoires Instagram, Summer a riposté à Chrisean pour avoir été « sensible » et « blessée » à propos de la mesquinerie parentale.

Chrisean Rock traîne “Three F*cking Kids, No Man, And AF*cked Up BBL” de Summer Walker, prévient qu’elle “battra la merde hors de n’importe qui”

Voilà pour Chrisean Rock qui essaie de prendre la grande route avec Summer Walker. Une fois de plus, l’été était au plus bas et le Méchants Est la star l’a emmené en enfer. Chrisean a dénoncé Summer pour avoir offert son soutien en privé mais avoir sauté dans le « train de la haine » en public.

“Vous êtes la même salope qui tend la main en parlant de ‘hé, as-tu besoin d’aide, je vois comment cette nouvelle maman merde, ne t’inquiète pas pour ça’ et puis toi la même salope qui rejoint le train de la haine, la moquerie, la plaisanterie de Rock. D’accord, mais je ne me moque pas du fait que tu as trois putains d’enfants, aucun homme, et que tu as foutu BBL », a déclaré Chrisean.

Un marcheur d’été se moquant de Chrisean Rock sans provocation n’a honnêtement pas de prix. Remarquez à quel point la plupart de ses adversaires sont des salopes au corps bâclé, ils sont vraiment juste jaloux. pic.twitter.com/I7tVwx49R6 –Jack Nicholson (@Suicidebwah) 25 octobre 2023

Chrisean devrait battre le BBL du marcheur d’été. Vous venez de vous faire harceler par Meech moisi, 3 enfants avec des bébés papas de merde, un nez bâclé et un BBL bâclé, vous avez sorti la vaisselle d’un bol de grange en poterie et vous avez nourri votre bébé de collations aux fruits en purée et de pudding au tapioca. L’audace doit être gratuite -ti (@AtiaAddicted) 26 octobre 2023

Après avoir essayé de rester mignonne avec Summer, elle a laissé le chopper chanter sur les réseaux sociaux. La star de Zeus Network a également publié des reçus de tentative de gérer la situation « avec grâce » dans ses DM. Chrisean a averti la mère de trois enfants de vérifier sa propre vie au lieu de jouer avec la mauvaise.

« Comme mes négros, beaucoup d’enfoirés, vous n’avez pas de place pour parler, ou vous moquer des gens, plaisanter sur les gens pour le plaisir. Vérifiez votre vie avant de commencer à jouer avec d’autres personnes, c’est de la vraie merde. Et puis vous agissez tous comme si je ne battreais personne qui croiserait mon chemin. Genre, arrête de jouer avec moi, mon négro. Putain ? Voilà, votre influence, tout le monde me chasse et cette merde est diabolique », a-t-elle poursuivi.

Ouf, Summer, jette le carrelage !

Que pensez-vous du TikTok de Summer Walker ? Êtes-vous d’accord avec le fait que Chrisean Rock lui réponde ?